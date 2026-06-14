Brasil e Marrocos empatam na Copa do Mundo

O Brasil de Ancelotti empatou com o Marrocos por 1 a 1 na Copa do Mundo. O técnico italiano Carlo Ancelotti deu uma entrevista após o jogo com uma expressão de descontentamento.
O Brasil de Ancelotti empatou com o Marrocos por 1 a 1 na Copa do Mundo. O técnico italiano Carlo Ancelotti deu uma entrevista após o jogo com uma expressão de descontentamento.
O primeiro tempo foi movimentado, com o Marrocos dominando os primeiros minutos. A Seleção Brasileira encontrou o empate aos 32 minutos com um gol de Vini Jr. No segundo tempo, as alterações de Ancelotti não trouxeram a criatividade necessária para abrir o placar. O empate foi o retrato de um jogo equilibrado, mas sem muitas emoções. A partida entre Brasil e Marrocos foi marcada por uma atitude do técnico Ancelotti que chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais
Brasil Marrocos Copa Do Mundo Ancelotti Vini Jr
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