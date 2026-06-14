Brasil e Marrocos empatam em 1 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira começou sua jornada na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos. Vini Jr. marcou o gol de honra brasileiro após o Marrocos ter aberto o placar. O técnico Carlo Ancelotti promoveu algumas surpresas na escalação e fez mudanças no segundo tempo, mas a equipe não conseguiu virar o jogo. O Brasil soma um ponto no Grupo C e jogará novamente contra o Haiti na próxima sexta-feira.
A Seleção Brasileira iniciou sua campanha na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos , no sábado dia 13, no estádio localizado em Nova York/Nova Jersey, que contou com a presença de 80.663 torcedores.
O técnico Carlo Ancelotti promoveu algumas surpresas na escalação titular. Com esse resultado, o Brasil soma seu primeiro ponto no Grupo C da competição. Enquanto isso, as outras duas seleções do grupo, Haiti e Escócia, ainda jogariam mais tarde, às 22h no horário de Brasília, em Boston. A partida teve um início equilibrado, com o Marrocos exercendo um domínio físico e de posse de bola nos primeiros minutos, mas foi o Brasil que criou a primeira grande chance.
Aos 13 minutos, Vini Jr. realizou uma boa jogada pela esquerda, cruzou na área e encontrou Igor Thiago livre. O centroavante, no entanto, falhou na finalização, errou o cabeceio e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. O Marrocos, mais eficiente, respondeu com precisão. Aos 20 minutos, Lucas Paquetá cometeu um erro de passe no setor ofensivo esquerdo.
Mazraoui recuperou a bola, acionou Brahim Díaz, que produziu um passe lançado por trás da zaga brasileira. Em uma jogada de velocidade, os marroquinos abriram o marcador. Após sofrer o gol, a Seleção Brasileira demonstrou abalos, enquanto o Marrocos manteve a pressão, com Hakimi causando perigo em uma arrancada pela direita.
No entanto, a individualidade de Vini Jr. mudou o rumo do jogo. O atacante do Real Madrid recebeu passe de Bruno Guimarães, partiu da linha de fundo para o interior do campo, driblou seu marcador e, com o caminho aberto, disparou uma finalização cruzada e potente, sem chances para o goleiro Bounou, empatando a partida.
Ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, Lucas Paquetá assustou com um voleio dentro da área, mas a defesa de Bounou evitou o segundo gol brasileiro. No intervalo, o treinador Carlo Ancelotti fez substituições para evitar riscos, colocando Danilo e Fabinho nos lugares de Ibañez e Casemiro, que haviam recebido cartões amarelos.
Na segunda etapa, o Marrocos recuou e tornou-se menos perigoso, enquanto o Brasil, apesar de algumas alterações, como a entrada de Luiz Henrique e Matheus Cunha, não conseguiu criar jogadas claras. O setor ofensivo brasileiro mostrou-se engessado e a equipe registrou apenas uma finalização no alvo, de Raphinha, sem grande efeito. Nos acréscimos, o Marrocos ainda teve duas chances claras em um mesmo lance, mas Alisson defendeu ambas.
O empate deixa o Brasil em situação incerta no Grupo C. A próxima partida da Seleção será na sexta-feira dia 19, às 21h30 no horário de Brasília, contra o Haiti, na Filadélfia. O outro confronto do grupo, entre Haiti e Escócia, ocorreria ainda no mesmo sábado, e um vencedor nesse jogo assumiria a liderança temporária da chave
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