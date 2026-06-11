Brasil e Marrocos abrem a Copa do Mundo de 2026 em duelo de estilos e histórias

O retrospecto histórico entre as seleções mostra vantagem brasileira, mas o crescimento recente de Marrocos torna a estreia no MetLife Stadium imprevisível.
A expectativa para o início da Copa do Mundo de 2026 atinge seu ápice com o confronto inaugural entre a seleção brasileira e a equipe de Marrocos .
O duelo, agendado para este sábado, às 19h no horário de Brasília, terá como palco o MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey. Este jogo marca a estreia de ambas as equipes na competição, trazendo consigo a pressão inerente ao primeiro jogo de um torneio deste porte.
Embora o Brasil entre em campo com o peso de ser uma das maiores potências do esporte, o histórico recente e a evolução do futebol africano sugerem que o caminho para a vitória não será simples. O encontro é considerado raro, visto que as seleções se enfrentaram pouquíssimas vezes ao longo de décadas, tornando a análise tática baseada em confrontos diretos um exercício limitado, porém interessante. Ao analisar o retrospecto histórico, a vantagem numérica pertence ao Brasil.
Foram apenas três jogos disputados entre as duas nações, com duas vitórias brasileiras e uma derrota. O ponto mais alto desse histórico ocorreu durante a Copa do Mundo de 1998, na França, onde a seleção brasileira dominou completamente o jogo, vencendo por 3 a 0 no Estádio La Beaujoire, em Nantes. Naquela ocasião, a eficiência ofensiva foi a marca registrada, com gols anotados por Ronaldo, Rivaldo e Bebeto, garantindo a classificação antecipada do Brasil para as oitavas de final.
O time comandado por Zagallo contava com nomes lendários como Taffarel, Cafu e Roberto Carlos, formando uma estrutura técnica que era amplamente superior à marroquina daquela época. Além disso, em 1997, um amistoso preparatório também terminou com a vitória do Brasil por 2 a 0, consolidando a hegemonia sul-americana naquele período.
Entretanto, o cenário contemporâneo é drasticamente diferente. O futebol marroquino passou por uma transformação profunda, alcançando patamares de competitividade nunca vistos anteriormente. O alerta mais recente para os brasileiros veio em março de 2023, em um amistoso disputado em Tânger, onde Marrocos venceu o Brasil por 2 a 1. Naquele jogo, os donos da casa demonstraram uma superioridade tática evidente, com gols de Sofiane Boufal e Abdelhamid Sabiri, enquanto apenas Casemiro conseguiu descontar para a seleção brasileira.
Esse resultado não foi um acaso, mas sim o reflexo da campanha histórica de Marrocos na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Naquele torneio, os africanos surpreenderam o mundo ao liderarem seu grupo e eliminarem potências como Espanha e Portugal, tornando-se a primeira seleção africana e árabe a atingir as semifinais de um Mundial, encerrando a participação com um honroso quarto lugar.
Enquanto Marrocos celebrava sua ascensão, o Brasil lidava com a frustração de ter sido eliminado nas quartas de final do Catar nos pênaltis contra a Croácia, evento que levou ao fim da era do técnico Tite. Agora, em 2026, ambas as seleções chegam ao MetLife Stadium tentando superar traumas e desfalques. Marrocos sofreu baixas significativas recentemente, com os cortes do zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, e do atacante Abde Ezzalzouli, do Betis.
Além disso, a situação do lateral Noussair Mazraoui, do Manchester United, gera preocupação devido a um problema no ombro, embora ele permaneça com a delegação. Para o Brasil, o desafio será impor seu ritmo de jogo contra uma defesa marroquina que se provou resiliente e organizada nos últimos anos, transformando este jogo de estreia em um verdadeiro teste de fogo para as ambições brasileiras no título mundial
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