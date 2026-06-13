Brasil e Marrocos: A globalização do futebol refletida nos convocados

A maioria dos jogadores das seleções de Brasil e Marrocos atua fora de seus países, evidenciando a globalização do futebol e seus impactos no desenvolvimento local.

O confronto entre Brasil e Marrocos é um reflexo claro da globalização do futebol , onde a maioria dos jogadores não atua em seus países de origem.

Na seleção brasileira, dos 26 convocados, apenas sete defendem clubes nacionais: Weverton (Grêmio), Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo) e Neymar (Santos). Os outros 17 atuam na Europa, em clubes de ponta como Liverpool, Arsenal, Real Madrid, PSG e Manchester United. Já no time marroquino, a situação é ainda mais extrema: somente os goleiros El Kajoui e Tagnaouti jogam no Marrocos, respectivamente no Berkane e no Asfar.

Os demais 24 convocados estão espalhados por ligas europeias, egípcias e do Oriente Médio, com destaque para jogadores como Hakimi (PSG), Brahim Díaz (Real Madrid) e Amrabat (Betis). Essa realidade levanta questões sobre o desenvolvimento do futebol local e a dependência de ligas estrangeiras. A presença majoritária de atletas atuando fora do Brasil e de Marrocos evidencia a competitividade e a busca por melhores condições financeiras e técnicas.

No caso brasileiro, a Europa concentra 17 dos 26 nomes, com clubes como Arsenal, Real Madrid e Liverpool sendo os principais destinos. Já Marrocos, apesar de ter uma liga nacional em crescimento, vê seus melhores talentos migrarem para campeonatos mais fortes, como o inglês, o francês e o espanhol. Apenas dois jogadores da seleção marroquina atuam no Oriente Médio: Ibañez e Fabinho (ambos na Arábia Saudita), enquanto outros três estão no Egito e nos Emirados Árabes.

Esse fenômeno não é exclusivo dessas seleções, mas reflete uma tendência global do futebol, onde as ligas europeias dominam o mercado e atraem os melhores jogadores do mundo. Esse cenário tem implicações diretas no desempenho das seleções. Por um lado, jogadores que atuam em clubes de alto nível trazem experiência e qualidade técnica apurada, como é o caso de Vini Jr. (Real Madrid) e Raphinha (Barcelona) no Brasil, e Hakimi (PSG) em Marrocos.

Por outro lado, a falta de entrosamento e a adaptação a diferentes estilos de jogo podem ser desafios. Além disso, a ausência de jogadores locais nas ligas nacionais enfraquece o desenvolvimento do futebol nos países de origem, pois os clubes perdem talentos precocemente e as categorias de base sofrem com a falta de referências.

O confronto entre Brasil e Marrocos, portanto, não é apenas um jogo de futebol, mas um retrato da globalização esportiva e de seus efeitos sobre as estruturas futebolísticas locais. Para o Brasil, a dependência de jogadores que atuam no exterior é ainda mais significativa quando se considera que apenas sete atletas jogam no país, e muitos deles são reservas ou estão em fases avançadas da carreira.

Marrocos, por sua vez, tem uma situação ainda mais crítica, com apenas dois jogadores atuando em solo marroquino. Isso levanta debates sobre a sustentabilidade do futebol nacional e a necessidade de políticas que incentivem a permanência de talentos. Enquanto isso, a seleção brasileira busca o hexacampeonato mundial, e Marrocos tenta repetir o sucesso da Copa de 2022, quando chegou às semifinais. O jogo entre as duas equipes é, portanto, um microcosmo das transformações do futebol contemporâneo





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