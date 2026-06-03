Brasil é anfitrião da primeira Copa do Mundo Feminina da história da América do Sul

A sancionação da lei 15.421/2026 estabelece regras e arcabouço jurídico para a competição e autoriza a FIFA a vender ingressos com preço dinâmico.

O Brasil será anfitrião da primeira Copa do Mundo Feminina da história da América do Sul e um passo importante foi dado com a sancionação da lei 15.421/2026.

A lei estabelece regras e arcabouço jurídico para a competição e autoriza a FIFA a vender ingressos antes mesmo de divulgar quais seleções jogarão, em qual estádio ocorrerá a partida e até em qual setor ficará o torcedor. A entidade também poderá alterar datas, horários e locais dos jogos posteriormente, desde que ofereça reembolso ou a possibilidade de utilizar o ingresso na nova partida.

Além disso, a lei autoriza a venda de ingressos com preço dinâmico, sistema em que o valor dos ingressos varia de acordo com a procura, da mesma forma que acontece com passagens aéreas e hospedagens. A entidade ficará responsável por definir as regras de compra, revenda e transferência. A revenda legal deverá ocorrer apenas pela plataforma oficial da FIFA, que poderá cobrar taxa de até 20% sobre o valor do ingresso. Também será possível transferir entradas gratuitamente para outra pessoa.

A comercialização paralela ou o uso de ingressos para promoções sem autorização poderá gerar sanções e indenizações. O governo criará um sistema simplificado de vistos eletrônicos para integrantes da FIFA, delegações, profissionais envolvidos no torneio e torcedores estrangeiros que possuírem ingressos. Os processos terão prioridade e menos burocracia.

Além disso, a Polícia Federal deverá estabelecer atendimento especial nos aeroportos e postos migratórios para acelerar a entrada e saída desses visitantes. A lei cria um regime diferenciado para trabalhadores diretamente envolvidos na organização dos eventos oficiais. A FIFA poderá contratar funcionários por prazo determinado até o fim de 2027, utilizar banco de horas e manter atividades aos domingos e feriados. Também ficam estabelecidas condições específicas para jornadas de trabalho durante o período da competição.

Essas regras prevalecerão inclusive sobre acordos coletivos já existentes. A FIFA está autorizada a recrutar voluntários para diversas funções na organização do torneio. Essas pessoas poderão receber alimentação, transporte, uniformes, brindes e ressarcimento de despesas sem que isso gere vínculo trabalhista. A Polícia Federal criará uma força-tarefa específica para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

O grupo reunirá representantes das polícias federais, estaduais, municipais, órgãos de inteligência e demais instituições envolvidas na segurança do evento. O objetivo é centralizar o planejamento e a execução das ações de proteção dos estádios, delegações e torcedores. Um dos trechos mais relevantes da lei estabelece que a União poderá responder perante a FIFA por prejuízos decorrentes do descumprimento de obrigações assumidas pelo governo brasileiro.

Além disso, o governo federal assumirá responsabilidades relacionadas a incidentes de segurança envolvendo o evento, salvo quando houver culpa da própria FIFA ou da vítima. A lei autoriza o pagamento de R$ 500 mil para cada atleta da Seleção Brasileira que conquistou a medalha de bronze no torneio experimental organizado pela FIFA em 1988 e participou da primeira Copa do Mundo Feminina, em 1991. O valor será pago uma única vez pelo Ministério do Esporte.

O governo dará tratamento prioritário aos registros de marcas relacionados à Copa. Na prática, empresas e pessoas terão mais dificuldade para utilizar nomes, símbolos, mascotes e expressões associadas ao torneio sem autorização. O objetivo é combater o chamad





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