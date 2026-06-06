Brasil domina Egito em amistoso, mas fica no 0 a 0 com grandes defesas

Em duelo disputado no Cairo, a seleção brasileira criou inúmeras chances de gol, mas não conseguiu superar o goleiro egípcio. Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago foram os principais nomes do ataque, enquanto Omar Marmoush liderou o time da casa. A partida terminou empatada sem gols.

A seleção brasileira enfrentou o Egito na noite desta quarta-feira no Estádio Internacional do Cairo em um amistoso que serviu como preparação para as próximas competições.

O Brasil dominou a partida desde o início, com Vinícius Júnior sendo o principal articulador das jogadas ofensivas. Logo aos 10 minutos, o atacante do Real Madrid sofreu uma falta na lateral esquerda, mas a cobrança não resultou em perigo. A pressão brasileira continuou e, aos 18 minutos, Vinícius recebeu na entrada da área, cortou para o meio e finalizou com o pé esquerdo, mas a bola foi bloqueada pela defesa egípcia.

Pouco depois, Igor Thiago, que jogava como centroavante, recebeu um passe de Casemiro e chutou de pé direito do meio da área, mas novamente a finalização foi bloqueada. O Egito tentou sair em contra-ataque, mas esbarrava na forte marcação brasileira. Omar Marmoush, principal nome do time da casa, sofreu uma falta no campo adversário, mas a jogada não evoluiu. O Brasil continuou criando chances.

Aos 32 minutos, Bruno Guimarães fez um belo lançamento para Igor Thiago, que finalizou de pé esquerdo do lado esquerdo da área, obrigando o goleiro egípcio a fazer uma defesa importante no lado esquerdo do gol. O Egito respondeu com faltas duras: Marwan Attia cometeu uma falta em Raphinha, que vinha sendo um dos mais acionados.

Aos 40 minutos, Lucas Paquetá fez uma jogada individual e tocou para Raphinha, que chutou de pé esquerdo do lado esquerdo da área, mas o goleiro defendeu novamente. Vinícius Júnior, sempre participativo, fez uma jogada pela esquerda e cruzou para Raphinha, que tentou de pé esquerdo e acertou em cheio no gol, mas o arqueiro egípcio fez mais uma defesa. O primeiro tempo terminou com o Brasil pressionando, mas sem conseguir abrir o placar.

Na segunda etapa, o Brasil manteve o domínio. Aos 55 minutos, Vinícius Júnior recebeu um passe de Raphinha dentro da pequena área e finalizou de pé direito, mas o goleiro egípcio fez uma defesa espetacular em direção ao centro do gol. O Egito, apesar de pressionado, tentava sair nos contra-ataques com Marmoush, mas a defesa brasileira, liderada por Marquinhos e Militão, estava atenta. Trezeguet cometeu uma falta em Vinícius, gerando uma oportunidade de bola parada.

O Brasil criou várias outras oportunidades, mas faltou pontaria e os goleiros egípcios (o titular foi substituído no intervalo) tiveram atuação destacada. No final, o placar permaneceu 0 a 0, em um jogo que mostrou a superioridade técnica brasileira, mas também a falta de eficiência nas finalizações. A partida serviu como um bom teste para o técnico Tite, que viu seus jogadores criarem chances, mas precisará ajustar a pontaria para os próximos compromissos.

O destaque individual foi Vinícius Júnior, que, mesmo sem marcar, foi o jogador mais perigoso em campo, com dribles e passes que desmontaram a defesa egípcia. Já Igor Thiago e Raphinha também tiveram boas atuações, mas pecaram na hora de concluir as jogadas. Agora, a seleção brasileira segue sua preparação com mais amistosos antes das eliminatórias





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