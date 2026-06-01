Expansão recorde de galpões logísticos no Brasil em 2023, com mais de 4 milhões de m² impulsionados pelo e-commerce e crescimento do PIB, segundo a Binswanger Brazil. Cerca de 40% já estão pré-locados e o preço do m² chega a R$ 40.

Com o aquecimento da economia e o crescimento acelerado do comércio eletrônico, o Brasil se prepara para receber uma expansão significativa em sua infraestrutura logística ao longo de 2023.

Segundo projeções da consultoria imobiliária Binswanger Brazil, o país deve adicionar mais de 4 milhões de metros quadrados em novos galpões logísticos, volume equivalente a aproximadamente 500 campos de futebol. Se confirmada, essa expansão representará um novo recorde anual, superando a marca anterior de 3,55 milhões de metros quadrados registrada em 2022, quando o setor respondeu ao forte aumento da demanda por armazenagem e distribuição gerado pela pandemia de COVID-19.

A previsão otimista decorre da combinação de fatores econômicos favoráveis, como a retomada do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a consolidação de operações de empresas do varejo online que continuam a investir em centros de distribução modernos e eficientes. A pesquisa da Binswanger considera apenas empreendimentos de alto padrão, classificados como tipos A e A+, que oferecem infraestrutura avançada, tecnologia e localização estratégica próxima a vetores de transporte.

Cerca de 40% dessas novas áreas que ainda serão entregues ao longo do ano já se encontram pré-locadas, indicando uma forte demanda antecipada por parte de operadores logísticos e empresas de comércio eletrônico. O preço médio solicitado pelo metro quadrado está atingindo a casa dos R$ 40, refletindo a valorização de ativos de qualidade em regiões de maior demanda.

No primeiro trimestre de 2023, o Brasil já havia inaugurado 735 mil metros quadrados de galpões, demonstrando o ritmo acelerado de conclusão de obras. Além disso, outros 3,6 milhões de metros quadrados estão em construção, com previsão de entrega até o final do ano, compondo o Expresso Cemig e a Termo平日里.

Ao final do período, o estoque total de condomínios logísticos e industriais de padrão A e A+ no país deve atingir cerca de 35,7 milhões de metros quadrados, consolidando o Brasil como um mercado imobiliário logístico em expansão e atraindo investimentos nacionais e internacionais





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