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Brasil designa PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas e debate soberania nacional

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Brasil designa PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas e debate soberania nacional
PCCComando VermelhoTerrorismo
📆5/30/2026 8:50 AM
📰JornalOGlobo
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A recente classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas desperta preocupação no governo Lula, que analisa riscos à soberania e ao sistema financeiro, enquanto observa a pressão dos EUA sobre a região latino‑americana.

A designação oficial dos grupos criminosos conhecidos como Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, concretizada na última quinta‑feira, gerou intenso debate dentro do governo Lula.

A medida, que segue a tendência iniciada pelos Estados Unidos ao rotular cartéis de drogas latino‑americanos como terroristas, foi recebida com preocupação por setores governamentais que temem um impacto significativo na soberania nacional e nas operações financeiras do país. O ministro da Fazenda, ao comentar a iniciativa, afirmou que o governo está avaliando formas de apoiar bancos e operadores do sistema de pagamentos instantâneos (Pix) que possam ser afetados por sanções vinculadas à nova classificação.

Em paralelo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem questionado publicamente se a rotulagem de facções que controlam áreas urbanas vulneráveis poderia minar direitos fundamentais dos cidadãos que vivem sob seu domínio, sugerindo que a medida poderia gerar um retrocesso na garantia de soberania e na proteção dos direitos humanos

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PCC Comando Vermelho Terrorismo Soberania Estados Unidos

 

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