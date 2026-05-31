Seleção brasileira sob orientação de Carlo Ancelotti vence Panamá por 6 a 2 no Maracanã em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, mostra força ofensiva e dominância tática.

No domingo 31, o Brasil enfrentou o Panamá em um amistoso que serviu de preparação para a Copa do Mundo de 2026, sendo o último confronto de host no Maracanã antes da delegação viajar para as eliminatórias.

O estádio vibrou com a torcida brasileira e a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti mostrou força e qualidade ao dominar a partida. Desde o primeiro minuto, o elenco brasileiro assumiu a vantagem, com um gol do atacante Vini Jr. após uma jogada ofensiva que cediu a bola a ele. O gol foi marcado de fora da área e foi seguido por uma série de tentativas do Panamá para reduzir a diferença.

Amir Murillo, ao cobrar uma falta, fez um pênalti que acabou na trave, resultando no empate de 1 a 1. No entanto, a equipe brasileira rapidamente recuperou a liderança, com Vini Jr. novamente entrando em ação na marca de 39 minutos, após um cruzamento de Raphinha e um cabeça de Casemiro.

A sequência de gol de 6 a 0 trouxe de volta a vantagem, seguida de mais dois gols de Rayan e Danilo Santos, o que evidenciou a eficiência do ataque brasileiro. O segundo tempo contou com a introdução de jogadores reservas, porém a equipe manteve a qualidade ofensiva e força defensiva, reduzindo o ritmo do Panamá e finalizando com um gol de Carlo Ancelotti e outro de Carlos Harvey que trouxeram o placar para 6 a 2.

A partida completa representou mais do que apenas um exercício técnico; foi uma demonstração de que a seleção brasileira continua à frente no cenário internacional, preparando os jogadores para a competição global mais importante do ano. No primeiro tempo, a seleção de Ancelotti utilizou jogadas rápidas para surpreender a defesa canalina, ameaçando à medida que avançavam pela área.

A equipe de Rua 3, apesar de marcar 6 gols, manteve a posse de bola e eficiência na criação de oportunidades e, no intervalo, Ancelotti alterou 10 jogadores para testar o desempenho do time reserva. Com a vitória, a Seleção Brasileira avança em sua preparação para a Copa do Mundo de 2026, além de aumentar a moral da equipe e fortalecer a confiança em todos os jogadores que disputaram o amistoso.

O jogo demonstrou que a seleção brasileira continuará a ser uma das maiores equipes do futebol mundial, tendo em vista a sua sempre superior técnica, habilidade e dominação sobre o jogo. Resumo da partida: - O Brasil bota o ponto forte de sua equipe com a vantagem de 6 a 2 no empate; - A equipe de Ancelotti entra em campo com muito domínio do jogo; - A Seleção Brasileira demonstrou sua superioridade e domínio do jogo.

Com esses resultados, o Brasil consome o final do tempo contra o Panamá mostrando que a seleção brasileira tem grande potencial a ser usado na futura Copa do Mundo, em 2026.





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brasil Panamá Copa Do Mundo 2026 Amistoso Carlo Ancelotti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amistoso Brasil x Panamá: Último teste antes da Copa do MundoBrasil enfrenta o Panamá no Maracanã em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti deve utilizar 21 dos 23 jogadores convocados. Neymar segue em recuperação e não atua. Partida marca despedida da torcida antes da estreia contra Marrocos.

Read more »

Seleção Brasileira chega ao Maracanã para último amistoso antes da Copa do MundoA Seleção Brasileira chegou ao Maracanã para o último amistoso em território nacional antes da Copa do Mundo, com forte presença de torcedores e segurança. Neymar, em recuperação de lesão, não está relacionado para a partida.

Read more »

Brasil enfrenta Panamá em amistoso no Maracanã antes da Copa do MundoA Seleção Brasileira joga contra o Panamá no Estádio do Maracanã neste domingo (31) às 18h30, em partida válida pelo primeiro de dois amistosos antes da Copa do Mundo. O histórico do confronto é amplamente favorável ao Brasil, com quatro vitórias e um empate em cinco jogos. O cantor Jorge expressou saudade das ruas enfeitadas e reforçou o apoio à seleção. O jogo não terá transmissão nas four lines, com cobertura especial no WhatsApp pelo Lance! Fora de Campo.

Read more »

Brasil goleia Panamá por 6 a 2 no Maracanã em despedida antes da CopaA Seleção Brasileira venceu o Panamá em amistoso no Maracanã, com atuação de gala de Vini Jr e gols dos reservas. Neymar, lesionado, participou do aquecimento. Brasil embarca para os EUA para a Copa do Mundo.

Read more »