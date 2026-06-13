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Brasil define escalação para estreia na Copa com Igor Thiago como surpresa no ataque

Esportes News

Brasil define escalação para estreia na Copa com Igor Thiago como surpresa no ataque
BrasilCopa Do MundoMarrocos
📆6/13/2026 9:18 PM
📰Lance!
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Seleção brasileira anuncia time titular para o primeiro jogo no Mundial contra o Marrocos, com lateral Ibañez confirmado e ataque inesperado.

A escalação titular do Brasil para a partida de estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti , com uma grande surpresa na linha de ataque.

A disuta pela vaga na lateral direita foi resolvida com a escolha por Ibañez, que atuará ao lado de Douglas Santos na lateral esquerda. No meio-campo, Lucas Paquetá completa o trio com Casemiro e Bruno Guimarães. O ataque, no entanto, chamou a atenção: Raphinha e Vini Jr. serão acompanhados por Igor Thiago, uma inesperada escolha que gera debates entre os analistas.

A partida, marcada para este sábado (13) às 19h (horário de Brasília), é considerada crucial para os planos da Seleção no Mundial. O Marrocos, adversário mais forte do Grupo C, representa um teste difícil, e uma vitória pode encaminhar a classificação brasileira como primeira colocada da chave, que ainda conta com Haiti e Escócia. A arbitragem será eslovena, com Slavko Vinčić como juiz principal, auxiliado por Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič.

O jogo marca o início da campanha do Brasil, que busca seu título mundial com um elenco que, embora não tenha Neymar, traz几年的 experiência e promessas. A escalação completa é: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago. A expectativa é alta, e a escolha por Igor Thiago no ataque pode ser um fator determinante para a estratégia de Ancelotti nesta primeira fase

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Brasil Copa Do Mundo Marrocos Escalação Igor Thiago Ancelotti Grupo C

 

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