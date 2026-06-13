Brasil define escalação para estreia na Copa com Igor Thiago como surpresa no ataque

Seleção brasileira anuncia time titular para o primeiro jogo no Mundial contra o Marrocos, com lateral Ibañez confirmado e ataque inesperado.
A escalação titular do Brasil para a partida de estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos foi confirmada pelo técnico Carlo Ancelotti , com uma grande surpresa na linha de ataque.
A disuta pela vaga na lateral direita foi resolvida com a escolha por Ibañez, que atuará ao lado de Douglas Santos na lateral esquerda. No meio-campo, Lucas Paquetá completa o trio com Casemiro e Bruno Guimarães. O ataque, no entanto, chamou a atenção: Raphinha e Vini Jr. serão acompanhados por Igor Thiago, uma inesperada escolha que gera debates entre os analistas.
A partida, marcada para este sábado (13) às 19h (horário de Brasília), é considerada crucial para os planos da Seleção no Mundial. O Marrocos, adversário mais forte do Grupo C, representa um teste difícil, e uma vitória pode encaminhar a classificação brasileira como primeira colocada da chave, que ainda conta com Haiti e Escócia. A arbitragem será eslovena, com Slavko Vinčić como juiz principal, auxiliado por Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič.
O jogo marca o início da campanha do Brasil, que busca seu título mundial com um elenco que, embora não tenha Neymar, traz几年的 experiência e promessas. A escalação completa é: Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago. A expectativa é alta, e a escolha por Igor Thiago no ataque pode ser um fator determinante para a estratégia de Ancelotti nesta primeira fase
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