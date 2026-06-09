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Brasil confirma emissão de títulos em yuans na China para diversificar dívida e fortalecer laços

Economia News

Brasil confirma emissão de títulos em yuans na China para diversificar dívida e fortalecer laços
Panda BondsDívida BrasileiraChina
📆6/9/2026 1:56 PM
📰JornalOGlobo
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O secretário Mathias Alencastro anunciou em Pequim que o Brasil emitirá títulos públicos em yuans, os Panda Bonds, como parte da estratégia de diversificação da dívida e redução da dependência do dólar, fortalecendo as relações financeiras com a China.

O governo brasileiro confirmou nesta terça-feira, em Pequim, a emissão dos primeiros títulos públicos em yuans, os chamados Panda Bonds , como parte de uma estratégia para diversificar a dívida externa e reduzir a dependência do dólar americano.

A declaração foi feita pelo secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, Mathias Alencastro, durante reuniões preparatórias para a visita do ministro da Fazenda, Dario Durigan, à China, prevista para daqui a duas semanas. Segundo Alencastro, a iniciativa representa um gesto simbólico importante no atual contexto internacional, marcado por incertezas e pela reformulação das relações globais.

O Brasil busca, com essa operação, ampliar suas fontes de financiamento e estreitar os laços financeiros com a China, que se tornou um parceiro estratégico essencial. A emissão de Panda Bonds pelo Tesouro Nacional insere-se em uma política mais ampla de desdolarização do comércio e das finanças internacionais, defendida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde seu retorno ao poder.

Em 2023, durante visita à China, Lula já havia sinalizado a intenção de promover mecanismos que reduzam a hegemonia do dólar nas transações globais. No ano passado, a Suzano tornou-se a primeira empresa latino-americana a emitir títulos no mercado chinês, captando 1,2 bilhão de yuans (cerca de US$ 168 milhões). Agora, o governo federal segue o mesmo caminho, aproveitando o acordo de liquidação em moeda local firmado entre os bancos centrais do Brasil e da China em 2023.

Alencastro destacou que a medida não é uma reação direta às políticas tarifárias dos Estados Unidos, mas sim uma resposta à necessidade de diversificação em um cenário global volátil. O fortalecimento das relações com a China tem sido uma prioridade da diplomacia brasileira, especialmente em fóruns multilaterais como o G20, o Brics e a COP30. Alencastro lembrou que o sucesso desses encontros deve-se, em grande parte, ao alinhamento com o país asiático.

A emissão de Panda Bonds, portanto, vai além do aspecto financeiro: ela consolida a parceria estratégica entre as duas nações e abre caminho para que outras empresas brasileiras explorem o mercado de dívida chinês. Com a primeira emissão governamental, o Brasil espera atrair investidores institucionais chineses e demonstrar seu compromisso com a diversificação econômica. A expectativa é que os recursos captados sejam utilizados para financiar projetos de infraestrutura e sustentabilidade, alinhados às metas climáticas do país.

A iniciativa também reforça a posição do Brasil como um ator relevante na nova arquitetura financeira global, em que moedas como o yuan ganham espaço progressivamente

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Panda Bonds Dívida Brasileira China Desdolarização Relações Brasil-China

 

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