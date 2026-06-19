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Brasil busca vitória contra o Haiti para recuperar confiança na Copa

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Brasil busca vitória contra o Haiti para recuperar confiança na Copa
Seleção BrasileiraCopa Do Mundo 2026Carlo Ancelotti
📆6/19/2026 8:48 AM
📰CNNBrasil
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Seleção Brasileira enfrenta o Haiti com mudanças na escalação e necessidade de um placar elástico para melhorar o saldo de gols e aliviar a pressão após empate na estreia.

A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (18) em busca de uma vitória convincente que alivie a pressão após o empate na estreia da Copa do Mundo de 2026.

O técnico Carlo Ancelotti promete mudanças na escalação para melhorar o desempenho da equipe, que foi dominada pelo Marrocos em grande parte do jogo inaugural. O Brasil precisa não apenas vencer, mas também construir um saldo de gols favorável, já que a disputa pela liderança do grupo C provavelmente será decidida nos critérios de desempate contra os marroquinos. O Haiti, 85º no ranking da Fifa, é considerado o adversário mais frágil do grupo, mas não deve ser subestimado.

Na estreia, a seleção caribenha perdeu por 1 a 0 para a Escócia, mas teve chances de empatar e mostrou organização defensiva. O histórico recente entre as equipes é amplamente favorável ao Brasil, com goleadas de 4 a 0, 6 a 0 e 7 a 1, mas Ancelotti alerta para o perigo de esperar um placar elástico com facilidade.

"Falar de quantos gols é uma expectativa muito elevada e uma falta de respeito com o futebol de hoje", disse o treinador em coletiva. Para o confronto, Ancelotti deve promover três alterações no time titular: Danilo na lateral direita, Fabinho no meio-campo e Matheus Cunha no ataque, substituindo Ibañez, Casemiro e Igor Thiago respectivamente. Há também a possibilidade de Luiz Henrique entrar no lugar de Lucas Paquetá, o que permitiria um esquema 4-2-4, preferido do técnico.

"Temos que colocar Endrick no momento correto", brincou Ancelotti, referindo-se à joia de 18 anos que pode ser crucial na campanha. A provável escalação conta com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Fabinho, Bruno Guimarães, Luiz Henrique (ou Paquetá), Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. A partida será um teste para a capacidade do Brasil de impor seu jogo contra uma defesa fechada. Ancelotti enfatizou a necessidade de movimentação constante, ataques em profundidade e cruzamentos para a área.

"A partir do momento que libere o jogador entrelinhas, atacar a profundidade, movimentos cruzados, jogar a bola pra fora e cruzar, encher a área, essa é a nossa maneira de demonstrar pro nosso torcedor que a gente quer realmente o resultado", explicou. Com a pressão da torcida e da mídia, a Seleção busca não apenas os três pontos, mas também uma atuação convincente que reconstrua a confiança para os próximos desafios.

O duelo contra o Haiti é visto como uma oportunidade de ouro para o Brasil recuperar o moral e mostrar evolução tática. O técnico italiano reconheceu que a equipe precisa "melhorar no equilíbrio e na qualidade do jogo, errar menos passes" e prometeu um time mais agressivo. Com a expectativa de um estádio lotado, a Seleção Brasileira espera transformar a pressão em motivação e dar um passo importante rumo ao título mundial.

Após o jogo, o foco se volta para o confronto decisivo contra a Escócia, que pode definir a liderança do grupo

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Seleção Brasileira Copa Do Mundo 2026 Carlo Ancelotti Haiti Futebol

 

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