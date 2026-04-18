Brasil busca título da Fifa Series contra Canadá em jogo decisivo

A Seleção Brasileira feminina se prepara para enfrentar o Canadá em Cuiabá, buscando a vitória para conquistar a Fifa Series. O técnico Arthur Elias ressalta a importância do confronto e elogia a força das adversárias, especialmente no jogo aéreo e na intensidade.

A Seleção Brasileira feminina encerrou sua preparação para a partida decisiva contra o Canadá , válida pela Fifa Series , que acontece neste sábado (18), às 21h30 no horário local e 22h30 no horário de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá . O treinador Arthur Elias evitou antecipar uma avaliação completa do desempenho da equipe no torneio antes do resultado deste confronto, considerando o jogo de amanhã como o mais importante para a análise geral do grupo. No entanto, ele fez questão de ressaltar o alto nível dos treinamentos e a entrega das jogadoras durante a convocação, destacando a conexão e a competitividade demonstradas.

'Eu considero o jogo de amanhã o mais importante para essa avaliação do grupo de forma geral, mas também não vou jamais descartar tudo o que fizemos, porque fizemos muito nessa convocação. Todos os treinamentos foram de alto nível, com muita entrega, com muita conexão, com muita competitividade. Os jogos foram muito bons', avaliou o treinador em coletiva de imprensa.

Na sexta-feira, a equipe finalizou os ajustes táticos com um treino no CT Manoel Dresch, do Cuiabá Esporte Clube, visando neutralizar as qualidades do Canadá. Arthur Elias elogiou a força da equipe canadense, especialmente no jogo aéreo e em bolas paradas, tanto ofensivas quanto defensivas, e adiantou que foram criadas alternativas para garantir a eficiência brasileira. Ele também mencionou a compactação e a intensidade do time adversário.

'O Canadá é muito forte no jogo aéreo, especialmente em bola parada. Elas são boas na bola parada ofensiva e defensiva, então criamos algumas alternativas diferentes para que a gente consiga ser eficiente. É uma equipe compacta, que se defende muito bem. Tem tudo para ser um jogo muito intenso. A outra qualidade do Canadá é ter um jogo veloz, com intensidade. A gente vai tentar olhar para os pontos fortes delas com a confiança de que a gente é capaz de vencê-las', explicou o técnico.

Historicamente, o Brasil leva vantagem no confronto contra o Canadá. Em 35 jogos, a Seleção Brasileira venceu 14 vezes, contra 10 vitórias canadenses, além de 11 empates. No contexto da Fifa Series, ambas as equipes somam seis pontos. Portanto, o título será decidido no confronto direto: quem vencer, leva a taça. Em caso de empate no placar, o Brasil sagra-se campeão devido ao saldo de gols superior.

A zagueira Tainara, que vinha sendo desfalque, seguiu protocolo de concussão e também não esteve à disposição nos jogos anteriores contra a Coreia do Sul e a Zâmbia. Sua ausência é mais um ponto de atenção para a comissão técnica na montagem da equipe para a grande final. A expectativa é de um jogo disputado e emocionante, com a torcida cuiabana pronta para apoiar a Seleção Brasileira rumo ao título da primeira edição da Fifa Series em solo brasileiro. A força da torcida e o bom retrospecto da equipe diante das canadenses jogam a favor do Brasil nesta que se anuncia como uma tarde de celebração e conquista. O futebol feminino brasileiro demonstra sua força e potencial em competições internacionais, consolidando seu espaço e buscando cada vez mais visibilidade e conquistas para o esporte no país, inspirando novas gerações de atletas e fãs. A organização do evento na Arena Pantanal também contribui para a valorização do futebol feminino, trazendo para o centro do debate a importância de investimentos e apoio contínuos para o desenvolvimento da modalidade.

O embate contra o Canadá não é apenas uma final de torneio, mas também uma oportunidade para a Seleção Brasileira feminina demonstrar a evolução tática e técnica alcançada sob o comando de Arthur Elias. A capacidade de adaptação às diferentes características das adversárias, como a força física e a intensidade do jogo canadense, será crucial. A equipe brasileira aposta na sua qualidade individual, na organização coletiva e na paixão da torcida para superar os desafios e erguer o troféu da Fifa Series, reafirmando sua posição de destaque no cenário mundial do futebol feminino. A preparação meticulosa, o foco nos detalhes e a união do grupo são os pilares que sustentam a confiança da equipe em busca do título inédito em casa.





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