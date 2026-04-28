Brasil bate recorde em importação de fertilizantes e enfrenta riscos geopolíticos

O Brasil importou 88% dos fertilizantes usados em 2025, tornando-se o maior importador mundial, mas depende de países instáveis, o que aumenta a vulnerabilidade a choques de preços e desabastecimento.

O Brasil, reconhecido como uma das maiores potências agrícolas do mundo, liderando a produção e exportação de commodities como soja, carne bovina, café e açúcar, enfrenta um desafio crítico em sua cadeia produtiva: a dependência excessiva de fertilizantes importados.

Em 2025, o país importou 88% dos adubos utilizados nos plantios, batendo um recorde histórico com a aquisição de 45,5 milhões de toneladas, consolidando-se como o maior importador mundial dessa matéria-prima, conforme dados do relatório da Cogo Inteligência em Agronegócios, elaborado por Carlos Cogo. Essa dependência se torna ainda mais preocupante quando se observa que cerca de 45% dos fertilizantes importados vêm de países com alta instabilidade política ou geopolítica, como Rússia, Bielorrússia, Irã e Nigéria, expondo o Brasil a riscos significativos de aumento repentino de preços e desabastecimento.

A vulnerabilidade do agronegócio brasileiro foi testada em episódios recentes, como o conflito entre Rússia e Ucrânia em 2022, que levou a sanções econômicas contra a Rússia, responsável por 23% das importações brasileiras de fertilizantes. Naquele momento, os preços dos insumos dispararam, mas a safra recorde garantida pelo clima favorável evitou o repasse dos custos ao consumidor.

No entanto, o conflito entre Israel e Irã em 2025 trouxe um novo choque ao mercado, com a paralisação de fábricas iranianas de ureia e a interrupção do fornecimento de gás israelense ao Egito, reduzindo em 20% a oferta global de fertilizantes nitrogenados. Entre o início da guerra e 16 de abril, o preço da ureia subiu 67%, segundo a StoneX Brasil, impactando diretamente os custos de produção da próxima safra e pressionando os preços dos alimentos no Brasil.

A dependência do Brasil de fertilizantes importados varia por tipo de nutriente. O potássio é o mais crítico, com 96% de importação, principalmente da Rússia, Canadá e Bielorrússia. O Brasil possui reservas conhecidas, como a Mina de Autazes, no Amazonas, que poderia suprir 20% da demanda nacional, mas o licenciamento ambiental complexo e questões indígenas têm impedido sua exploração em larga escala. A ureia, principal fonte de nitrogênio, também é quase totalmente importada, com 95% de dependência externa.

A produção nacional é onerosa devido ao alto custo do gás natural, essencial para o processo de síntese de Haber-Bosch. A Petrobras já operou unidades de fertilizantes nitrogenados, mas as vendeu em 2013, perdendo capacidade produtiva. Em janeiro de 2026, a empresa anunciou a retomada das operações das FAFENs na Bahia, Sergipe e Paraná.

O fósforo é o nutriente com menor dependência externa, em torno de 72%, graças às reservas de rocha fosfática em Minas Gerais, Goiás e Ceará, com destaque para a mina de Itataia, em Santa Quitéria (CE), com reservas estimadas em 8,9 milhões de toneladas





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