Head Topics

Brasil bate recorde em importação de fertilizantes e enfrenta riscos geopolíticos

Agronegócio News

Brasil bate recorde em importação de fertilizantes e enfrenta riscos geopolíticos
FertilizantesImportaçãoAgricultura
📆4/28/2026 6:05 AM
📰g1
131 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 86%

O Brasil importou 88% dos fertilizantes usados em 2025, tornando-se o maior importador mundial, mas depende de países instáveis, o que aumenta a vulnerabilidade a choques de preços e desabastecimento.

O Brasil, reconhecido como uma das maiores potências agrícolas do mundo, liderando a produção e exportação de commodities como soja, carne bovina, café e açúcar, enfrenta um desafio crítico em sua cadeia produtiva: a dependência excessiva de fertilizantes importados.

Em 2025, o país importou 88% dos adubos utilizados nos plantios, batendo um recorde histórico com a aquisição de 45,5 milhões de toneladas, consolidando-se como o maior importador mundial dessa matéria-prima, conforme dados do relatório da Cogo Inteligência em Agronegócios, elaborado por Carlos Cogo. Essa dependência se torna ainda mais preocupante quando se observa que cerca de 45% dos fertilizantes importados vêm de países com alta instabilidade política ou geopolítica, como Rússia, Bielorrússia, Irã e Nigéria, expondo o Brasil a riscos significativos de aumento repentino de preços e desabastecimento.

A vulnerabilidade do agronegócio brasileiro foi testada em episódios recentes, como o conflito entre Rússia e Ucrânia em 2022, que levou a sanções econômicas contra a Rússia, responsável por 23% das importações brasileiras de fertilizantes. Naquele momento, os preços dos insumos dispararam, mas a safra recorde garantida pelo clima favorável evitou o repasse dos custos ao consumidor.

No entanto, o conflito entre Israel e Irã em 2025 trouxe um novo choque ao mercado, com a paralisação de fábricas iranianas de ureia e a interrupção do fornecimento de gás israelense ao Egito, reduzindo em 20% a oferta global de fertilizantes nitrogenados. Entre o início da guerra e 16 de abril, o preço da ureia subiu 67%, segundo a StoneX Brasil, impactando diretamente os custos de produção da próxima safra e pressionando os preços dos alimentos no Brasil.

A dependência do Brasil de fertilizantes importados varia por tipo de nutriente. O potássio é o mais crítico, com 96% de importação, principalmente da Rússia, Canadá e Bielorrússia. O Brasil possui reservas conhecidas, como a Mina de Autazes, no Amazonas, que poderia suprir 20% da demanda nacional, mas o licenciamento ambiental complexo e questões indígenas têm impedido sua exploração em larga escala. A ureia, principal fonte de nitrogênio, também é quase totalmente importada, com 95% de dependência externa.

A produção nacional é onerosa devido ao alto custo do gás natural, essencial para o processo de síntese de Haber-Bosch. A Petrobras já operou unidades de fertilizantes nitrogenados, mas as vendeu em 2013, perdendo capacidade produtiva. Em janeiro de 2026, a empresa anunciou a retomada das operações das FAFENs na Bahia, Sergipe e Paraná.

O fósforo é o nutriente com menor dependência externa, em torno de 72%, graças às reservas de rocha fosfática em Minas Gerais, Goiás e Ceará, com destaque para a mina de Itataia, em Santa Quitéria (CE), com reservas estimadas em 8,9 milhões de toneladas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Fertilizantes Importação Agricultura Geopolítica Dependência

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Os endereços do crime em São Paulo: confira as ruas recordistas de roubos de celularOs endereços do crime em São Paulo: confira as ruas recordistas de roubos de celularA cidade paulistana registrou 50.692 roubos de celulares em 2025
Read more »

Brasil encerra 2025 com 1,8 mil usinas de biogás, aponta entidadeBrasil encerra 2025 com 1,8 mil usinas de biogás, aponta entidadeSegundo levantamento do CIBiogás, mais da metade do insumo é destinada à geração de energia elétrica
Read more »

Zona Sul de São Paulo vira novo epicentro de roubos de celulares, com aumento de 14% em 2025Zona Sul de São Paulo vira novo epicentro de roubos de celulares, com aumento de 14% em 2025Estudo revela que distritos como Capão Redondo, Jardim Herculano e Parque Santo Antônio registraram aumento significativo nos roubos de celulares, especialmente de iPhones, enquanto o Centro expandido da cidade viu redução nos casos. Especialistas apontam mudanças nas dinâmicas criminais e mercado ilegal como causas.
Read more »

Brasil ampliou gastos militares em 13% e liderou aumento na América Latina em 2025, aponta relatórioBrasil ampliou gastos militares em 13% e liderou aumento na América Latina em 2025, aponta relatórioO Brasil foi o país latino-americano que mais ampliou suas despesas militares em 2025, com alta de 13%, totalizando 23,9 bilhões de dólares (R$ 119,6 bilhões), segundo relatório do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri, na sigla em inglês).
Read more »

Crédito caro e guerra tornam o resultado da Agrishow incertoCrédito caro e guerra tornam o resultado da Agrishow incertoFeira quer repetir performance de 2025, mas cenário é desfavorável a novos investimentos
Read more »

CBF aprova contas de 2025 com déficit de R$ 182,5 milhõesCBF aprova contas de 2025 com déficit de R$ 182,5 milhõesA Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aprovou por unanimidade as contas de 2025 em Assembleia Geral realizada nesta segunda-feira (27).
Read more »



Render Time: 2026-04-28 09:05:28