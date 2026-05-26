Brasil avança como hub de navegação sustentável, cresce em criptoativos e recebe nova caneta emagrecedora mais barata

Estudo da DNV indica que o Brasil pode se tornar centro global de transporte marítimo verde, apesar de custos e modelo de negócio ainda serem desafios. Banco Central registra alta nas compras de criptoativos, enquanto analistas preveem IPOs só a partir de 2027. EMS lança Ozivy, caneta emagrecedora 30% mais barata que Ozempic, com discussão governamental sobre acesso à saúde.
A recente divulgação de um estudo da empresa norueguesa DNV trouxe à tona a possibilidade de o Brasil emergir como um importante hub global de navegação sustentável , ao lado de países como Noruega e Holanda.
Segundo a pesquisa, a tecnologia necessária para reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa nas rotas marítimas já está disponível, mas ainda enfrenta barreiras relacionadas ao alto custo de implementação e à falta de modelos de negócio viáveis. O documento aponta que, se esses obstáculos forem superados, o Brasil poderia aproveitar sua extensa costa e sua estratégica localização geográfica para atrair investimentos voltados à transição verde do setor de transporte marítimo, oferecendo soluções de combustível alternativo, otimização de rotas e infraestrutura de abastecimento de hidrogênio verde.
Essa iniciativa poderia gerar milhares de empregos diretos e indiretos, além de posicionar o país como referência internacional em tecnologias limpas para o comércio marítimo, reforçando o compromisso do governo com a agenda climática estabelecida no Acordo de Paris. Paralelamente, o Banco Central do Brasil, por meio do chefe do departamento de estatísticas, revelou que o volume de aquisições de criptoativos no país tem apresentado um crescimento consistente nos últimos trimestres, sinalizando um aumento do interesse institucional e de investidores de varejo nas novas formas de ativos digitais.
Embora o ambiente regulatório ainda esteja em fase de consolidação, os dados indicam que as transações envolvendo moedas como Bitcoin e Ethereum estão sendo cada vez mais incorporadas a portfólios de fundos de investimento, bem como a operações de fintechs especializadas. Esse cenário se soma a outra perspectiva destacada por analistas do Bank of America, que preveem que o mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs) no Brasil só ganhará tração significativa após as próximas eleições gerais, com a maioria dos lançamentos projetada para ocorrer a partir de 2027.
Apesar da volatilidade atual dos mercados financeiros, a avaliação do banco permanece otimista, apontando para um ambiente de investimento mais estável nos próximos 12 a 24 meses graças à expectativa de reformas estruturais e ao fortalecimento fiscal. Em meio a essas discussões macroeconômicas, a indústria farmacêutica também ganhou destaque ao anunciar a chegada ao mercado brasileiro da Ozivy, a nova caneta emagrecedora desenvolvida pela EMS.
O produto, que tem como alvo pacientes em fila de cirurgia bariátrica e indivíduos com obesidade grau 3, promete ser cerca de 30% mais barato que o concorrente internacional Ozempic, trazendo maior acessibilidade ao tratamento de doenças metabólicas. A Ozivy será submetida a avaliação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nas próximas semanas, enquanto o Ministério da Saúde, representado pelo relator do processo, ministro Luiz Fux, planeja conduzir uma reunião inclusive com a participação do Governo do Distrito Federal, da Advocacia‑Geral da União e do Ministério da Fazenda, para discutir políticas de saúde pública que integrem soluções inovadoras e de baixo custo.
Se aprovada, a caneta poderá acelerar o controle da obesidade no país, reduzindo a demanda por procedimentos cirúrgicos e, potencialmente, diminuindo os custos do Sistema Único de Saúde (SUS) no longo prazo
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