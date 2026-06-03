Governo Lula estuda concessões em áreas como equipamentos de saúde e tecnologia como contrapartida para tentar evitar a nova taxação proposta pelo governo Trump; estratégia prioriza diálogo e acordos setoriais.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está considerando uma estratégia para tentar reverter a nova tarifa de 25% proposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

A ideia, segundo autoridades que acompanham as conversas, é ampliar o acesso de determinados setores da economia americana no Brasil, como equipamentos de saúde e tecnologia da comunicação, como uma contrapartida para evitar a implementação da medida. A negociação, ainda sem reuniões agendadas, busca acordos em áreas de interesse mútuo, evitando temas mais sensíveis como o comércio de etanol, e descarta a judicialização do caso ou a busca por organismos internacionais, pois avaliam que o efeito prático seria nulo.

A proposta tarifária norte-americana, concluída pelo United States Trade Representative (USTR) sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, considera que o Brasil não combate adequadamente o trabalho forçado em sua cadeia produtiva, além de apontar supostas práticas desleais no comércio de produtos como o alumínio. O prazo legal para a aplicação das medidas termina em julho de 2026, mas a pressão política já é efetiva.

A estratégia brasileira, portanto, é investir no diálogo diplomático e no trabalho do grupo de trabalho criado após o encontro entre Lula e Trump, testando a possibilidade de um acordo que atenda interesses convergentes. A avaliação interna é de que a tarifa proposta tem caráter político e não se sustenta em bases técnicas, já que os EUA têm superávit comercial com o Brasil.

A medida era esperada e seen as parte de uma postura mais agressiva do governo Trump no comércio internacional. Enquanto isso, o USTR também propõe uma sobretaxa de 12,5% para produtos associados ao trabalho forçado, Using a carne bovina congelada como estudo de caso, o que sinaliza uma agenda comercial ampla e potencialmente conflituosa.

O Brasil, por sua vez, tenta evitar uma escalada e busca uma solução negociada que minimize o impacto econômico, ciente de que setores como aço, alumínio, baterias e algodão podem ser diretamente afetados





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