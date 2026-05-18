Brasil: Argentina é a principal segunda opção para torcer na Copa do Mundo de 2026, segundo pesquisa nacional da AtlasIntel

A pesquisa nacional da AtlasIntel revelou que a Argentina aparece como principal ‘segunda opção’ entre os brasileiros que não pretendem torcer pela Seleção na Copa do Mundo de 2026. O Nordeste concentra 57,4% das preferências, enquanto o Sudeste, o percentual cai para 12,2%.
No Nordeste, a Argentina concentra 57,4% das preferências, enquanto no Sudeste, o percentual cai para 12,2%. Entre integrantes da Geração Z, a Coreia do Sul aparece com força e alcança 34,3% das respostas, impulsionada pela influência cultural do país asiático entre os mais jovens. Já entre baby boomers e integrantes da geração silenciosa, a Argentina lidera com ampla vantagem, chegando a 40,6%.
Uma parcela de 3% dos entrevistados ainda declarou que vai torcer pela seleção da Itália, o que torna a situação curiosa, pois a tetracampeã do mundo não conseguiu a classificação para o Mundial de 2026
