Brasil apoia recomendação do FMI sobre choques de energia e reafirma compromisso com estabilidade fiscal e de preços

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, comunica ao FMI que Brasil está alinhado com sugestão de avaliar choques de energia e reitera os esforços do país para manter a estabilidade econômica, mesmo diante de desafios globais como inflação persistente e conflitos internacionais. Durigan destaca a resiliência da economia brasileira e o compromisso com o crescimento sustentável.

O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, em uma comunicação dirigida ao Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC), entidade ligada ao Fundo Monetário Internacional ( FMI ), expressou nesta quinta-feira (16) a recepção positiva do governo brasileiro à recomendação do FMI para que as autoridades monetárias avaliem com rigor os choques de preços de energia. A dificuldade em discernir os impactos de curto e longo prazo desses choques no cenário econômico atual foi apontada como um desafio relevante.

O ministro reiterou o compromisso do Banco Central brasileiro em cumprir seu mandato primordial de manter a estabilidade de preços. 'Nesse sentido, a política monetária deve ser adequadamente calibrada e claramente comunicada, de modo a preservar a credibilidade, ancorar expectativas e minimizar o repasse de choques de oferta à inflação', declarou no documento enviado ao IMFC.

Durigan salientou que a desaceleração do crescimento econômico global, aliada a uma inflação teimosamente persistente, levanta preocupações sobre um quadro de estagflação global, evidenciando a complexidade crescente da formulação de políticas econômicas. O ministro enfatizou que a implementação de políticas macroeconômicas contracíclicas, sempre que oportuno e viável, será um componente essencial para atenuar os efeitos adversos da guerra em curso no Oriente Médio. 'Este cenário econômico desafiador exigirá renovado compromisso com a cooperação econômica global e o multilateralismo', adicionou.

No documento, Durigan alertou que uma extensão ou escalada do conflito no Oriente Médio pode perpetuar as disrupções nos mercados globais de energia, com consequências diretas nas cadeias produtivas de fertilizantes e alimentos, além de exercer pressão inflacionária e deteriorar as condições financeiras. Ele lembrou que, em diversas nações, o espaço fiscal é restrito e os mecanismos de proteção social encontram-se fragilizados.

'O sistema global de comércio permanece fragilizado, e a fragmentação geoeconômica tende a se intensificar. As mudanças climáticas e a degradação ambiental continuam a representar ameaças existenciais à humanidade e devem ser enfrentadas com urgência pela comunidade internacional', advertiu.

Em relação à situação brasileira, Durigan destacou que, apesar das turbulências externas, a economia doméstica tem demonstrado um desempenho robusto, com um crescimento que se aproxima do seu potencial, mesmo antes do agravamento da guerra. O ministro mencionou que a inflação brasileira tem mostrado convergência para a meta estabelecida, resultado de uma política monetária restritiva que permitiu ao Banco Central iniciar um ciclo de flexibilização.

'O Banco Central continuará a perseguir seu mandato de estabilidade de preços, assegurando, simultaneamente, a estabilidade financeira e buscando suavizar flutuações da atividade econômica e promover o pleno emprego', afirmou. Ele reforçou a solidez da economia brasileira para enfrentar os impactos significativos do choque global nos preços de energia. 'A elevação dos preços internacionais do petróleo tende a ampliar esse superávit, contribuindo para maiores exportações líquidas. Ademais, investimentos contínuos em fontes renováveis de energia e biocombustíveis resultaram em uma matriz energética distintamente robusta e limpa, reforçando a resiliência da economia brasileira', pontuou.

Por outro lado, o ministro reconheceu que esses efeitos positivos podem ser parcialmente contrabalançados por limitações no acesso a fertilizantes, 'um insumo essencial para as exportações do agronegócio brasileiro, bem como pela redução da demanda global, elevação dos preços de importação e condições financeiras mais restritivas'.

Durigan enfatizou, ainda, que o compromisso inabalável do Brasil com a responsabilidade fiscal e a estabilidade de preços 'constitui o alicerce de seu crescimento sustentável e inclusivo', citando as diversas medidas implementadas nas contas públicas desde o ano de 2023. 'Os resultados fiscais dos últimos três anos e as projeções para 2026 refletem nossa determinação inequívoca em promover uma consolidação fiscal compatível com o crescimento', defendeu no documento.

Em suas considerações finais, o ministro defendeu que o FMI continue a oferecer suporte adaptado às necessidades específicas de países fragilizados, afetados por conflitos e de pequenos Estados em desenvolvimento, considerando suas vulnerabilidades particulares. Ele manifestou apoio ao papel crucial do FMI como 'instituição insubstituível no centro da rede global de segurança financeira'. 'Em momentos de crise como este, os países-membros recorrem ao FMI não apenas em busca de orientação de políticas públicas, mas, sobretudo, como fonte de financiamento emergencial. Caso os preços de energia permaneçam nos níveis atuais, o Fundo deve monitorar de perto os impactos sobre a segurança energética e alimentar, estando preparado para prover financiamento emergencial aos membros mais pobres, conforme necessário', concluiu





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