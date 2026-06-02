Brasil acusado de prejudicar empresas norte-americanas com políticas de favorecimento ao Pix

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos acusa o Brasil de prejudicar empresas norte-americanas do setor de pagamentos eletrônicos com políticas de favorecimento ao Pix.

O Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos , comandado pelo embaixador Jamieson Greer, acusa o Brasil de prejudicar empresas norte-americanas do setor de pagamentos eletrônicos com políticas de favorecimento ao Pix .

O comunicado do Escritório afirma haver um conflito de interesses envolvendo o Banco Central, que atua como regulador e operador do Pix. O USTR abriu o caso para uma consulta pública e estabeleceu prazos para os interessados enviar seus pedidos de comparecimento à audiência e comentários por escrito. A audiência pública ocorrerá até 6 de julho e a data-limite para a execução de medidas corretivas contra o Brasil seria 15 de julho.

O combate à desigualdade e a denúncia das injustiças são fundamentais para uma democracia digna do nome





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