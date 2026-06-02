Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Brasil acusado de endurecer legislação contra plataformas digitais e suspender perfis de residentes americanos e brasileiros

Política News

Brasil acusado de endurecer legislação contra plataformas digitais e suspender perfis de residentes americanos e brasileiros
BrasilEUAPlataformas Digitais
📆6/2/2026 2:21 PM
📰CNNBrasil
138 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 82% · Publisher: 97%

O governo dos Estados Unidos acusa o Brasil de endurecer a legislação contra as plataformas digitais e de suspender os perfis de residentes americanos e brasileiros por discursos políticos protegidos nos Estados Unidos e necessários para um debate político vigoroso. O Departamento de Comércio dos EUA (USTR) afirma que os tribunais brasileiros emitiram ordens secretas determinando que empresas de mídia social dos EUA removessem determinado conteúdo político e suspendessem os perfis de residentes dos EUA, às vezes globalmente, e proibindo as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários dos perfis.

O governo dos Estados Unidos acusa o Brasil de endurecer a legislação contra as plataformas digitais e de suspender os perfis de residentes americanos e brasileiros por discursos políticos protegidos nos Estados Unidos e necessários para um debate político vigoroso.

O Departamento de Comércio dos EUA (USTR) afirma que os tribunais brasileiros emitiram ordens secretas determinando que empresas de mídia social dos EUA removessem determinado conteúdo político e suspendessem os perfis de residentes dos EUA, às vezes globalmente, e proibindo as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários dos perfis. Além disso, os tribunais brasileiros também têm submetido empresas de mídia social americanas a multas diárias substanciais por descumprimento de ordens judiciais, ou exigido que elas cessem suas operações no Brasil em caso de descumprimento.

O documento cita que a X, uma empresa de mídia social, está suspensa no Brasil desde fevereiro de 2025, após se recusar a censurar um residente americano, conforme determinado por uma ordem judicial secreta brasileira, e posteriormente optar por defender publicamente o direito à liberdade de expressão desse usuário.

A empresa se recusou a remover conteúdo criado por um jornalista brasileiro residente nos Estados Unidos e, como resultado, um tribunal brasileiro congelou as contas bancárias, ativos financeiros, veículos e imóveis da X; bloqueou a entrada e saída de aeronaves registradas em nome da empresa no Brasil; impediu o Banco Central do Brasil de enviar ativos financeiros da X para o exterior; e bloqueou plataformas de processamento de pagamentos de processar pagamentos para a X. O documento também cita que os tribunais brasileiros permitiram o desbloqueio das contas do podcaster apenas sob a condição de que o conteúdo supostamente ofensivo permanecesse inacessível.

Além disso, os relatórios de transparência da Meta indicam que, de julho a dezembro de 2025, o Brasil ordenou a restrição de mais conteúdo do que em qualquer período comparável desde 2016, incluindo aproximadamente em cumprimento a ordens judiciais e por meio de ações legais de remoção relacionadas a processos cíveis, criminais e eleitorais. O documento afirma que as ordens para cessar as operações no Brasil e bloquear contas ou plataformas no Brasil também resultam em perda de oportunidades de mercado no país para empresas americanas de mídia social e cidadãos dos EUA.

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 da Lei Geral de Proteção dos Direitos Civis na Internet de 2014, que exigia uma ordem judicial para que a responsabilidade civil fosse atribuída a conteúdo de terceiros. A decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, de 26 de junho de 2025, agrava essa situação de incerteza e risco e efetivamente obriga as empresas a escolherem entre incorrer em potencial responsabilidade substancial por conteúdo gerado pelo usuário e remover preventivamente conteúdo potencialmente lícito

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Brasil EUA Plataformas Digitais Suspensão De Perfis Discursos Políticos Legislação Responsabilidade Civil

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

A nova ameaça dos Estados Unidos ao comércio brasileiroA nova ameaça dos Estados Unidos ao comércio brasileiroA nova ameaça dos Estados Unidos ao comércio brasileiro
Read more »

Seleção Brasileira embarca para os Estados Unidos; acompanhe ao vivoSeleção Brasileira embarca para os Estados Unidos; acompanhe ao vivoTime de Carlo Ancelotti começa a busca pelo hexacampeonato mundial - Terra
Read more »

Vídeo: Seleção visita museu da CBF antes de embarcar para a Copa do Mundo |Vídeo: Seleção visita museu da CBF antes de embarcar para a Copa do Mundo |Delegação do Brasil viaja aos Estados Unidos na noite desta segunda-feira (1º)
Read more »

Seleção Brasileira decola para os Estados Unidos rumo ao hexaSeleção Brasileira decola para os Estados Unidos rumo ao hexaTime de Carlo Ancelotti começa a busca pelo hexacampeonato mundial - Terra
Read more »



Render Time: 2026-06-02 17:21:44