Brasil acusado de endurecer legislação contra plataformas digitais e suspender perfis de residentes americanos e brasileiros

O governo dos Estados Unidos acusa o Brasil de endurecer a legislação contra as plataformas digitais e de suspender os perfis de residentes americanos e brasileiros por discursos políticos protegidos nos Estados Unidos e necessários para um debate político vigoroso. O Departamento de Comércio dos EUA (USTR) afirma que os tribunais brasileiros emitiram ordens secretas determinando que empresas de mídia social dos EUA removessem determinado conteúdo político e suspendessem os perfis de residentes dos EUA, às vezes globalmente, e proibindo as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários dos perfis.

O governo dos Estados Unidos acusa o Brasil de endurecer a legislação contra as plataformas digitais e de suspender os perfis de residentes americanos e brasileiros por discursos políticos protegidos nos Estados Unidos e necessários para um debate político vigoroso.

O Departamento de Comércio dos EUA (USTR) afirma que os tribunais brasileiros emitiram ordens secretas determinando que empresas de mídia social dos EUA removessem determinado conteúdo político e suspendessem os perfis de residentes dos EUA, às vezes globalmente, e proibindo as plataformas de divulgar essas ordens aos proprietários dos perfis. Além disso, os tribunais brasileiros também têm submetido empresas de mídia social americanas a multas diárias substanciais por descumprimento de ordens judiciais, ou exigido que elas cessem suas operações no Brasil em caso de descumprimento.

O documento cita que a X, uma empresa de mídia social, está suspensa no Brasil desde fevereiro de 2025, após se recusar a censurar um residente americano, conforme determinado por uma ordem judicial secreta brasileira, e posteriormente optar por defender publicamente o direito à liberdade de expressão desse usuário.

A empresa se recusou a remover conteúdo criado por um jornalista brasileiro residente nos Estados Unidos e, como resultado, um tribunal brasileiro congelou as contas bancárias, ativos financeiros, veículos e imóveis da X; bloqueou a entrada e saída de aeronaves registradas em nome da empresa no Brasil; impediu o Banco Central do Brasil de enviar ativos financeiros da X para o exterior; e bloqueou plataformas de processamento de pagamentos de processar pagamentos para a X. O documento também cita que os tribunais brasileiros permitiram o desbloqueio das contas do podcaster apenas sob a condição de que o conteúdo supostamente ofensivo permanecesse inacessível.

Além disso, os relatórios de transparência da Meta indicam que, de julho a dezembro de 2025, o Brasil ordenou a restrição de mais conteúdo do que em qualquer período comparável desde 2016, incluindo aproximadamente em cumprimento a ordens judiciais e por meio de ações legais de remoção relacionadas a processos cíveis, criminais e eleitorais. O documento afirma que as ordens para cessar as operações no Brasil e bloquear contas ou plataformas no Brasil também resultam em perda de oportunidades de mercado no país para empresas americanas de mídia social e cidadãos dos EUA.

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 da Lei Geral de Proteção dos Direitos Civis na Internet de 2014, que exigia uma ordem judicial para que a responsabilidade civil fosse atribuída a conteúdo de terceiros. A decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, de 26 de junho de 2025, agrava essa situação de incerteza e risco e efetivamente obriga as empresas a escolherem entre incorrer em potencial responsabilidade substancial por conteúdo gerado pelo usuário e remover preventivamente conteúdo potencialmente lícito





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