Brasília e Belo Horizonte enfrentam contrastes climáticos na primeira semana de junho

A primeira semana de junho em Brasília e Belo Horizonte será marcada por uma rápida passagem de chuva fraca, seguida de dias predominantemente secos. As temperaturas variam entre mínimas de 11°C e máximas de 26°C, e o índice ultravioleta se manterá elevado nos primeiros dias da semana.

A primeira semana de junho em Brasília será marcada por uma rápida passagem de chuva fraca na segunda-feira, 1º, seguida de dias predominantemente secos, com céu parcialmente nublado a claro e umidade do ar em declínio.

De segunda-feira a domingo, as temperaturas variam entre mínimas de 11°C e máximas de 26°C. O índice ultravioleta se manterá elevado nos primeiros dias da semana, exigindo atenção ao se expor ao sol. Em Belo Horizonte, a semana de junho começará com uma semana de contrastes climáticos. Na segunda-feira, o dia será de céu parcialmente nublado com previsão de chuva fraca.

As temperaturas variam entre mínima de 17°C e máxima de 26°C, com sensação térmica de 18°C pela manhã, 22°C durante o dia, 21°C à tarde e 17°C à noite. A probabilidade de chuva é de 21%, com volume estimado de 0,48 mm. A umidade do ar fica em 48%. Os ventos sopram a 2,38 m/s e o índice ultravioleta atinge 7,46.

Na terça-feira, o dia será de céu encoberto, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 16°C e máxima de 27°C, com sensação térmica de 16°C pela manhã, 25°C durante o dia, 21°C à tarde e 18°C à noite. A umidade do ar cai para 41%. Os ventos sopram a 3,82 m/s e o índice ultravioleta atinge 7,78.

Na quarta-feira, o céu segue encoberto, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 16°C e máxima de 26°C, com sensação térmica de 16°C pela manhã, 24°C durante o dia, 21°C à tarde e 17°C à noite. A umidade do ar fica em 43%. Os ventos sopram a 5,08 m/s e o índice ultravioleta é de 7,76.

Na quinta-feira, o dia começa com nuvens parciais e evolui para céu aberto ao longo da manhã. As temperaturas variam entre mínima de 15°C e máxima de 25°C, com sensação térmica de 14°C pela manhã, 24°C durante o dia, 20°C à tarde e 17°C à noite. A umidade do ar recua para 37%. Os ventos sopram a 4,78 m/s e o índice ultravioleta sobe para 8,35, o mais alto da semana.

Na sexta-feira, o céu ficará aberto durante todo o dia, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 12°C e máxima de 24°C, com sensação térmica de 12°C pela manhã, 22°C durante o dia, 18°C à tarde e 15°C à noite. A umidade do ar fica em 40%. Os ventos sopram a 5,31 m/s e o índice ultravioleta é de 2,66.

No sábado, o dia começa com céu aberto pela manhã e fica parcialmente nublado à tarde, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 11°C e máxima de 24°C, com sensação térmica de 10°C pela manhã, 21°C durante o dia, 18°C à tarde e 14°C à noite. A umidade do ar cai para 35%, o menor índice da semana. Os ventos sopram a 4,58 m/s e o índice ultravioleta é de 3,0.

No domingo, o dia será de céu parcialmente nublado com períodos de sol, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 12°C e máxima de 26°C, com sensação térmica de 11°C pela manhã, 25°C durante o dia, 19°C à tarde e 17°C à noite. A umidade do ar fica em 27%, nível bastante baixo. Os ventos sopram a 2,88 m/s e o índice ultravioleta é de 3,0.

De acordo com a previsão, a chuva se restringe à segunda-feira, 1º de junho, com baixa probabilidade de 21% e volume estimado de apenas 0,48 mm. A partir da terça-feira, o tempo seco predomina em Brasília até o fim da semana. A umidade do ar entra em queda progressiva ao longo dos dias, chegando a apenas 27% no domingo, 7.

O índice ultravioleta se mantém elevado entre segunda e quinta-feira, com pico de 8,35 na quinta, e recua nos demais dias. As temperaturas mais baixas da semana estão previstas para o fim de semana, com mínimas próximas a 11°C





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