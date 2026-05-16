Brasília Benvida às Semifinais do NBB Após Empate e Virada no Jogo 5 Contra o Flamengo

Os Extraterrestres, equipo da capital federal, voltaram às semifinais do Novo Basquete Brasil após eliminar o Flamengo na última noite, em jogo 5 das quartas de final. Rafael Paulichi e Negrete foram os principais pontuadores na vitória por 72 a 69.
O Brasília Basquete está de volta às semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) depois de 10 anos, após o triunfo por 72 a 69 na noite desta sexta-feira (15) no jogo 5 das quartas de final sobre o Flamengo .
A equipe comandada por Dedé Barbosa liderou o placar durante boa parte do duelo, mas sofreu o empate e a virada no quarto período, dominando os lances livres para fechar a série em 3 a 2. Rafael Paulichi foi o principal pontuador do Brasília com 18 tentos, enquanto Negrete, do Flamengo, foi o cestinha do jogo com 22 pontos
