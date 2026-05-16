Head Topics

Brasília Benvida às Semifinais do NBB Após Empate e Virada no Jogo 5 Contra o Flamengo

Esports / Tênis / Basquete News

Brasília Benvida às Semifinais do NBB Após Empate e Virada no Jogo 5 Contra o Flamengo
Novo Basquete BrasilBrasíliaFlamengo
📆5/16/2026 2:42 AM
📰Lance!
17 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 34% · Publisher: 51%

Os Extraterrestres, equipo da capital federal, voltaram às semifinais do Novo Basquete Brasil após eliminar o Flamengo na última noite, em jogo 5 das quartas de final. Rafael Paulichi e Negrete foram os principais pontuadores na vitória por 72 a 69.

O Brasília Basquete está de volta às semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) depois de 10 anos, após o triunfo por 72 a 69 na noite desta sexta-feira (15) no jogo 5 das quartas de final sobre o Flamengo .

A equipe comandada por Dedé Barbosa liderou o placar durante boa parte do duelo, mas sofreu o empate e a virada no quarto período, dominando os lances livres para fechar a série em 3 a 2. Rafael Paulichi foi o principal pontuador do Brasília com 18 tentos, enquanto Negrete, do Flamengo, foi o cestinha do jogo com 22 pontos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Novo Basquete Brasil Brasília Flamengo Semifinal Lances Livres Rafael Paulichi Negrete

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo volta a sofrer com falta de pontaria, e Danilo admite: 'Precisa ter atenção' | FlamengoFlamengo volta a sofrer com falta de pontaria, e Danilo admite: 'Precisa ter atenção' | FlamengoRubro-Negro finalizou 26 vezes em derrota por 2 a 0 que o eliminou da Copa do Brasil
Read more »

Flamengo não ficava fora das oitavas de final na Copa do Brasil desde 2016 | FlamengoFlamengo não ficava fora das oitavas de final na Copa do Brasil desde 2016 | FlamengoRubro-Negro perdeu para o Vitória e deu adeus ao torneio nacional na quinta fase
Read more »

Casagrande critica atuação do Flamengo em Salvador: 'Nem parecia um time técnico' | FlamengoCasagrande critica atuação do Flamengo em Salvador: 'Nem parecia um time técnico' | FlamengoClube carioca foi eliminado na Copa do Brasil
Read more »

Em Curitiba, Ancelotti assistirá a jogo do Flamengo, que tem sete nomes na pré-lista | FlamengoEm Curitiba, Ancelotti assistirá a jogo do Flamengo, que tem sete nomes na pré-lista | FlamengoA partida acontecerá na véspera da convocação para a Copa do Mundo
Read more »



Render Time: 2026-05-16 05:42:44