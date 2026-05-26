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BP demite presidente do Conselho Albert Manifold por falhas de governança; ações caem 6,4%

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BP demite presidente do Conselho Albert Manifold por falhas de governança; ações caem 6,4%
BPAlbert ManifoldGovernança Corporativa
📆5/26/2026 2:47 PM
📰JornalOGlobo
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Albert Manifold foi afastado da BP após poucos meses no cargo devido a graves problemas de conduta e supervisão. A decisão provocou queda de 6,4% nas ações da empresa, enquanto o conselho nomeia Ian Tyler como presidente interino e reforça a estratégia de retorno ao foco em petróleo e gás sob a liderança de Meg O'Neill.

Albert Manifold foi afastado do cargo de presidente do Conselho da BP com efeitos imediatos, apenas alguns meses depois de assumir a posição. O anúncio, feito pelo próprio conselho da empresa, revelou que a decisão foi tomada depois de detectar graves falhas nos padrões de governança, supervisão e conduta que foram consideradas inaceitáveis.

A repercussão foi imediata: as ações da BP caíram 6,4% na Bolsa de Londres, refletindo a preocupação dos investidores diante de mais um episódio de instabilidade na direção da companhia. A saída inesperada de Manifold prolonga um período de turbulência que já vinha se acentuando nos últimos anos, quando a empresa buscava se reordenar após um longo ciclo de desempenho fraco e críticas por parte de acionistas ativistas, como o Elliott Investment Management.

Durante o curto mandato, Albert Manifold teve papel decisivo na destituição do ex‑diretor‑presidente Murray Auchincloss e na nomeação de Meg O'Neill como nova CEO, marcando a primeira vez que uma mulher ocupara o topo da gigante petrolífera. O conselho, por meio da diretora independente sénior Amanda Blanc, expressou surpresa e decepção ao descobrir as questões de governança que levaram ao afastamento.

"O conselho ficou surpreso e decepcionado ao tomar conhecimento de problemas de supervisão de governança e de conduta que considera inaceitáveis, e tomou medidas decisivas", afirmou Blanc em comunicado publicado no site da empresa. Em seguida, Ian Tyler foi indicado como presidente interino do Conselho, prometendo manter a estratégia de retorno ao foco principal em petróleo e gás, ao mesmo tempo que reforça os esforços de revisão do portfólio e de desmantelamento de projetos de energia verde que não haviam entregado resultados.

Manifold chegou à BP ao final de 2023, vindo do setor de materiais de construção, e rapidamente adotou uma postura agressiva para acelerar a reorganização da companhia. Ele incentivou a equipe a acelerar o desmonte de apostas consideradas fracassadas em energia verde, ao mesmo tempo em que ampliou investimentos em ativos fósseis, buscando melhorar a rentabilidade a curto prazo.

A primeira grande iniciativa de sua gestão foi a remoção repentina de Auchincloss e a nomeação de O'Neill, que trazia experiência de quatro anos como CEO da Woodside Energy Group, da Austrália. A estratégia de O'Neill tem sido elogiada pelos acionistas, que veem na nova liderança uma oportunidade de reconquistar a confiança do mercado e fechar o hiato em relação aos concorrentes.

Apesar da mudança de comando, a BP continua sob pressão para demonstrar resultados efetivos, melhorar a governança corporativa e atender às demandas por maior transparência e responsabilidade ambiental. O conselho reafirmou sua profunda convicção na direção estratégica traçada e destacou que a empresa permanece comprometida com a recuperação dos resultados financeiros e com o fortalecimento da sua posição no setor de energia

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BP Albert Manifold Governança Corporativa Ações Bolsa Meg O'neill

 

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