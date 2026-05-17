Botafogo x Corinthians: decisão do árbitro volta a causar revolta

O jogo entre Botafogo e Corinthians, disputado na 16° rodada do Campeonato Brasileiro, terminou em 2 a 2, após uma decisão polêmica da arbitragem, que acabou anulando dois gols, a ponto de gerar revolta entre os dois times.

Botafogo e Corinthians estão se enfrentando, na tarde deste domingo (17), em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro . Até aqui, o Glorioso vence por 2 a 1, e uma decisão da arbitragem causou revolta.

No primeiro tempo, com o duelo empatado por 1 a 1, o árbitro Felipe Fernandes de Lima marcou pênalti de Gustavo Henrique em Ferraresi. Porém, após revisão do VAR, a decisão foi anulada. No segundo tempo, o Corinthians chegou a 2 a 1, mas o mesmo árbitro anulou o segundo gol do Timão, por encroachment. Nas redes sociais, muitos torcedores criticaram a decisão do árbitro de voltar atrás depois de checar o lance no monitor





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