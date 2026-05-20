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Botafogo vs Independiente Petrolero: Copa Sul-Americana 2026

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Botafogo vs Independiente Petrolero: Copa Sul-Americana 2026
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📆5/20/2026 5:21 PM
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O Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero no Paraguai pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026. O duelo foi transferido por medidas de segurança adotadas pela Conmebol em razão da crise política e social na Bolívia.

O Botafogo enfrenta o Independiente Petrolero nesta quarta-feira, 20, às 21h (de Brasília), no estádio La Huerta , no Paraguai , pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2026 .

O duelo foi transferido para o país vizinho por medidas de segurança adotadas pela Conmebol em razão da crise política e social na Bolívia. O Botafogo inicia a rodada com dez pontos, após três vitórias e um empate. A equipe comandada por Franclim Carvalho já garantiu ao menos uma vaga nos oitavos de final, no entanto, tem uma lista extensa de desfalques por lesão e também não conta com Danilo, afastado após convocação para a Copa do Mundo

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