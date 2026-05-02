Botafogo vence Remo com gol de Ferraresi em jogo do Brasileirão

Botafogo e Remo se enfrentaram pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Glorioso levando a melhor por 1 a 0, gol de Ferraresi. A ausência de Alexander Barboza, negociando com o Palmeiras, foi um dos destaques da partida.

O Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, foi palco de um confronto interessante neste sábado à tarde, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro .

O Botafogo recebeu o Remo em um jogo que prometia emoção e, até o momento do fechamento desta atualização, o Glorioso se mantinha à frente no placar com um gol solitário marcado pelo zagueiro Nahuel Ferraresi. A partida, que teve início às 16h (horário de Brasília), atraiu a atenção de torcedores de todo o país, especialmente devido à ausência de Alexander Barboza, lateral direito que está com a negociação avançada para se juntar ao Palmeiras.

A sua ausência, embora estratégica para o futuro do clube, gerou debates e expectativas sobre o desempenho da equipe sem um de seus principais jogadores. A substituição de Barboza por Ferraresi, no entanto, se mostrou providencial, com o defensor marcando o gol que abriu o placar e reacendeu a esperança da torcida alvinegra. O Botafogo, sob o comando do técnico português Franclim Carvalho, demonstra uma notável evolução em seu desempenho nas últimas semanas.

A equipe carioca chega a este confronto em uma sequência impressionante de nove jogos sem derrotas, o que demonstra a solidez tática e o bom entrosamento do elenco. A última vitória convincente, por 3 a 0 contra o Independiente Petrolero da Bolívia, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, evidenciou a capacidade do time de alternar entre as competições e manter um alto nível de competitividade.

A partida contra o Independiente Petrolero também serviu como um teste para o elenco, permitindo que o técnico Franclim Carvalho rodasse o time e avaliasse diferentes opções para o decorrer da temporada. A confiança da equipe é visível, e a torcida espera que essa fase positiva continue, impulsionando o Botafogo rumo aos objetivos traçados para o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

A transmissão do jogo, realizada pelo Premiere no sistema pay-per-view, permitiu que os torcedores acompanhassem cada lance e vibrassem com o desempenho de seus jogadores. Do outro lado da disputa, o Remo enfrenta um momento delicado na competição. Com apenas oito pontos conquistados em 13 jogos, o time paraense ocupa a 19ª colocação na tabela de classificação, o que o coloca em uma situação de grande pressão para evitar o rebaixamento.

A última partida, em que o Remo foi derrotado em casa pelo Cruzeiro, acendeu um sinal de alerta e evidenciou a necessidade de uma recuperação urgente. A viagem ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo representa um desafio ainda maior, mas o técnico Léo Condé e seus jogadores estão determinados a buscar um resultado positivo que possa amenizar a crise e reacender a esperança da torcida.

A arbitragem da partida ficou a cargo de Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra (PE). O VAR, responsável por auxiliar na tomada de decisões importantes, foi comandado por Rodolpho Toski Marques (PR). A expectativa é que a arbitragem seja justa e imparcial, garantindo a integridade da competição. É importante lembrar que o jogo de apostas é restrito a maiores de 18 anos e deve ser praticado com responsabilidade





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