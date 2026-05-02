Botafogo tem invencibilidade quebrada pelo Remo em virada no Nilton Santos

O Botafogo perdeu para o Remo por 2 a 1 em casa, interrompendo uma sequência de nove jogos sem derrota. Alef Manga e Jajá marcaram para o time paraense, enquanto Ferraresi descontou para o alvinegro. A derrota coloca o Botafogo em nona posição no Brasileirão e dá um respiro ao Remo na luta contra o rebaixamento. O dia também foi marcado pelo show de Shakira no Rio de Janeiro e resultados do futebol europeu.

A invencibilidade de nove jogos do Botafogo chegou a um fim abrupto neste sábado, com uma reviravolta dolorosa diante de seus próprios torcedores no Estádio Nilton Santos.

O Remo, em uma demonstração de resiliência e aproveitando as fragilidades do time carioca, conseguiu uma vitória crucial por 2 a 1, em um jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não apenas interrompe a boa fase do Botafogo, mas também impulsiona o Remo na luta desesperada contra o rebaixamento.

A partida começou com o Botafogo dominando as ações e abrindo o placar aos 12 minutos, com um gol de cabeça do zagueiro Ferraresi, após cobrança de escanteio de Alex Telles. O primeiro tempo seguiu com o Botafogo pressionando e criando oportunidades, enquanto o Remo tentava responder com contra-ataques esporádicos.

No entanto, a segunda etapa reservou uma surpresa para a torcida alvinegra. O Botafogo, de forma inexplicável, perdeu a intensidade e o controle do jogo, permitindo que o Remo tomasse a iniciativa. Aos 24 minutos, uma falha crucial do zagueiro Bastos resultou no empate de Alef Manga.

O Remo, sentindo a fragilidade do adversário, continuou a pressionar e, nos acréscimos, aos 46 minutos, Jajá aproveitou o rebote de uma defesa do goleiro Neto para marcar o gol da virada, selando a vitória paraense. A derrota deixa o Botafogo em nona posição na tabela, com 17 pontos, correndo o risco de perder posições na próxima rodada.

O Remo, por outro lado, respira aliviado, somando três pontos importantes e subindo para a 18ª colocação, com 11 pontos, ainda na zona de rebaixamento, mas mais perto de seus concorrentes diretos. A partida evidenciou a importância da consistência e da concentração ao longo dos 90 minutos, e serve como um alerta para o Botafogo, que precisa recuperar o ritmo e a confiança para voltar a brigar pelas primeiras posições.

A atuação do Remo, especialmente na segunda etapa, foi um exemplo de determinação e aproveitamento das oportunidades, demonstrando que a luta contra o rebaixamento será acirrada até a última rodada. Além do resultado negativo para o Botafogo, o cenário esportivo deste sábado foi marcado por outros eventos importantes no futebol europeu. O Barcelona e o Arsenal conquistaram vitórias importantes em suas respectivas ligas, enquanto o Bayern de Munique e o Paris Saint-Germain tropeçaram, perdendo pontos preciosos na corrida pelo título.

Esses resultados demonstram a imprevisibilidade do futebol e a importância de cada partida na busca pela vitória. No entanto, o destaque do dia, sem dúvida, foi a apresentação da cantora colombiana Shakira no Rio de Janeiro, em um show gratuito que atraiu uma multidão estimada em mais de 2 milhões de pessoas à Praia de Copacabana. A expectativa para o show era enorme, e a organização do evento 'Todo Mundo no Rio' se preparou para receber um público recorde.

A cantora, que celebra mais de três décadas de carreira, presenteou seus fãs com um repertório repleto de sucessos que atravessam gerações, em uma turnê marcada por recordes e superação pessoal. A presença de Shakira no Rio de Janeiro movimentou a cidade, gerando impacto econômico e cultural, e consolidando a imagem do Brasil como um destino turístico de destaque.

A energia contagiante da cantora e a paixão de seus fãs transformaram a Praia de Copacabana em um palco gigante, proporcionando um espetáculo inesquecível para todos os presentes. A atmosfera vibrante do show da Shakira também gerou oportunidades de renda para diversos ambulantes e comerciantes locais. Em meio à multidão, alguns empreendedores aproveitaram a demanda por carregadores de celular, cobrando até R$ 30 por carga, transformando o esquenta em uma fonte de renda alternativa.

Além disso, a busca por uma melhor visão do palco levou muitos fãs a improvisar verdadeiros 'camarotes populares', utilizando banquinhos, aparelhos de ginástica e até mesmo árvores para se posicionar em locais estratégicos. Essa prática, que já havia sido observada em shows anteriores de artistas internacionais, como Lady Gaga, voltou a movimentar a orla carioca, demonstrando a criatividade e a determinação dos fãs em garantir um lugar privilegiado para assistir ao show de sua artista favorita.

A fantasia de um fã, representando o personagem 'La Marimbonda', símbolo do carnaval de Barranquilla, cidade natal de Shakira, também chamou a atenção do público, causando alvoroço e demonstrando a forte ligação da cantora com suas raízes culturais. A presença de 'La Marimbonda' no show de Shakira foi uma homenagem à cultura colombiana e um tributo à alegria e à energia contagiante do carnaval de Barranquilla.

Em suma, o sábado foi um dia repleto de emoções, com resultados inesperados no futebol, um show histórico de Shakira e a demonstração da paixão e da criatividade dos fãs brasileiros





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