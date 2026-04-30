Botafogo supera crise nos bastidores e embala sequência invicta

Apesar da instabilidade financeira e da disputa societária na SAF, o Botafogo vive um bom momento sob o comando de Franclim Carvalho, acumulando resultados positivos e uma sequência de nove jogos sem perder.

O Botafogo vive um momento de contrastes. Fora das quatro linhas, a incerteza paira sobre o clube devido à complexa crise na Sociedade Anônima do Futebol ( SAF ), envolvendo disputas acirradas entre o grupo Ares/Eagle e John Textor .

Essa batalha societária, infelizmente, se traduziu em dificuldades financeiras significativas, impactando diretamente o elenco com atrasos no pagamento de direitos de imagem e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Apesar do cenário desafiador, a equipe alvinegra tem demonstrado resiliência e um notável progresso sob a liderança de Franclim Carvalho, acumulando resultados positivos e construindo uma sequência impressionante de jogos invictos antes da pausa no calendário.

A prioridade da direção tem sido proteger o grupo de jogadores das turbulências externas, buscando blindá-los ao máximo para que possam se concentrar exclusivamente no desempenho em campo. A virada de chave do Botafogo começou a se desenhar após um início de temporada 2026 bastante irregular. A equipe, que enfrentou dificuldades para encontrar seu ritmo, conseguiu se reerguer e alcançar um equilíbrio notável.

Atualmente, o clube ostenta uma invencibilidade de nove partidas, um feito que demonstra a evolução tática e o espírito de equipe. O trabalho de Léo Coelho e Alessandro Brito, responsáveis pelo departamento de futebol, tem sido fundamental nesse processo de reconstrução. Após um período menos produtivo sob o comando de Martín Anselmi, a chegada de Rodrigo Belão, inicialmente como interino e técnico do sub-20, impulsionou a equipe.

Belão liderou vitórias importantes contra Mirassol e Vasco, preparando o terreno para a chegada de Franclim Carvalho. A derrota contundente para o Athletico-PR, por 4 a 0, em 29 de março, paradoxalmente, serviu como um ponto de inflexão, catalisando a reação do time e colocando-o de volta aos trilhos. Franclim Carvalho assumiu o comando em um momento particularmente delicado, com um elenco ainda hesitante e um ambiente interno agitado pela crise na SAF.

Em meio a essa instabilidade, John Textor tentou, sem sucesso, aprovar um aporte de 25 milhões de dólares, chegando a convocar uma Assembleia Geral como último recurso para aliviar a asfixia financeira. Posteriormente, foi afastado do comando da SAF, enquanto o grupo Eagle Bidco celebra uma vitória judicial no Rio de Janeiro, embora sem poder de decisão efetivo. Apesar de todos os obstáculos, o Botafogo segue em frente, com a confiança renovada e a ambição de alcançar resultados ainda melhores.

A sequência de nove jogos sem perder, com seis vitórias e três empates, é um testemunho do trabalho árduo e da dedicação de todos os envolvidos. Franclim Carvalho, em sete partidas no comando, tem demonstrado sua filosofia de jogo e a capacidade de extrair o melhor de seus jogadores. O objetivo agora é consolidar o crescimento no Campeonato Brasileiro e buscar uma posição de destaque na tabela de classificação.

O próximo desafio será contra o Remo, no Estádio Nilton Santos, no sábado (2/5), às 16h (horário de Brasília). É importante lembrar que a participação em atividades de jogos de apostas é restrita a maiores de 18 anos e deve ser feita de forma responsável





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