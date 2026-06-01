Botafogo-SP cria chances, mas falta precisão e fica sem gols

Resumo da partida em que o Botafogo-SP teve múltiplas oportunidades de gol, incluui finalizações de Wallace, Gabriel Inocêncio, Hygor, Everton Morelli, Patrick Brey e Kelvin, mas todas foram bloqueadas ou defendidas, resultando em um empate sem gols.
O Botafogo-SP enfrentou uma série de oportunidades claras de gol durante a partida, mas não conseguiu convertê-las em redes balançando. Wallace teve uma chance de cabeça na pequena área após cruzamento de Patrick Brey, mas o arqueiro adversário conseguiu defender.
Gabriel Inocêncio finalizou duas vezes de fora da área, uma com o pé esquerdo e outra com assistência de Everton Morelli, ambas foram bloqueadas ou desviadas. Hygor também perdeu uma chance em ângulo difícil da esquerda. Everton Morelli, por sua vez, finalizou de cabeça no lado esquerdo da pequena área com cruzamento de Patrick Brey e depois com o pé direito dentro da área após passe de Kelvin, mas em ambas as ocasiões a defesa ou o goleiro interviu.
Patrick Brey e Kelvin também tiveram finalizações bloqueadas no meio da área. A equipe demonstrou volume ofensivo, porém careceu de precisão no momento da conclusão, resultando em um placar sem gols para o Botafogo-SP
