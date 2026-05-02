Botafogo sofre virada para o Remo em casa e encerra invencibilidade

Em um jogo disputado no Estádio Nilton Santos, o Botafogo abriu o placar com Ferraresi, mas cedeu a virada para o Remo nos acréscimos, com gols de Alef Manga e Jajá. A derrota encerra uma sequência de nove jogos de invencibilidade do Alvinegro como mandante.

O Botafogo começou na frente contra o Remo no Estádio Nilton Santos, com um gol de Ferraresi aos 12 minutos do primeiro tempo, resultado de uma jogada aérea em cobrança de escanteio de Alex Telles.

Apesar do domínio inicial e de algumas oportunidades criadas por Vitinho e Medina, o Alvinegro não conseguiu ampliar a vantagem. O Remo, por sua vez, chegou a acertar a trave com Patrick no final do primeiro tempo, sinalizando sua crescente periculosidade. A segunda etapa trouxe uma queda de rendimento do Botafogo, que teve dificuldades em manter a posse de bola e a organização defensiva. O Remo aproveitou a oportunidade, intensificando seus ataques e buscando o empate com insistência.

A virada veio nos acréscimos, com gols de Alef Manga e Jajá, selando a derrota do Botafogo por 2 a 1. Alef Manga empatou a partida após um erro na defesa do Botafogo, enquanto Jajá garantiu a vitória do Remo no rebote após uma defesa de Neto. A partida foi marcada por substituições estratégicas de ambos os lados, com Franclim Carvalho buscando ajustar o Botafogo e Zé Ricardo reforçando o ataque do Remo.

A derrota encerra uma sequência de nove jogos de invencibilidade do Botafogo como mandante e o mantém na nona posição do Brasileirão, com 17 pontos, enquanto o Remo sobe para 11 pontos na tabela. O Botafogo agora se prepara para enfrentar o Racing pela Sul-Americana e, em seguida, o no Brasileirão, enquanto o Remo buscará consolidar sua posição no campeonato. A torcida alvinegra expressou sua insatisfação com a atuação da equipe, vaiando os jogadores ao final da partida.

A partida demonstrou a importância da consistência e da capacidade de manter o nível de jogo durante os 90 minutos, além da necessidade de ajustar a defesa para evitar erros que podem custar caro em jogos decisivos





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