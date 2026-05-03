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Botafogo sofre virada para o Remo e tem sequência invicta interrompida

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Botafogo sofre virada para o Remo e tem sequência invicta interrompida
BotafogoRemoCampeonato Brasileiro
📆5/3/2026 8:51 AM
📰JornalOGlobo
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Em um jogo de dois tempos distintos, o Botafogo viu sua invencibilidade ser quebrada pelo Remo no Estádio Nilton Santos. A equipe alvinegra dominou o primeiro tempo, mas sucumbiu na segunda etapa, expondo suas fragilidades defensivas.

Um revés inesperado interrompeu a boa fase do Botafogo , que sucumbiu ao Remo em um jogo de contrastes no Estádio Nilton Santos. A partida, assistida por 22 mil torcedores, revelou duas faces distintas do time alvinegro.

O primeiro tempo foi de total domínio do Botafogo, que abriu o placar com um gol de Ferraresi, resultado de uma cobrança de escanteio precisa de Alex Telles. A equipe de Franclim Carvalho demonstrava um ataque eficiente e uma postura ofensiva, como solicitado pelo treinador.

No entanto, a segunda etapa trouxe uma reviravolta surpreendente. O Remo, aproveitando as fragilidades defensivas do Botafogo, conseguiu virar o jogo com gols de Alef Manga e Jajá, selando a vitória por 2 a 1. A falha do zagueiro Bastos no lance do primeiro gol do Remo e a incapacidade do Botafogo em concretizar as chances no primeiro tempo foram cruciais para o resultado.

A derrota encerra a sequência invicta do Botafogo, que durava desde o dia 29 de março, com nove jogos sem perder. O time alvinegro, com 17 pontos, perdeu a oportunidade de se aproximar do G5 e corre o risco de ser ultrapassado na tabela. A partida expôs a persistente vulnerabilidade defensiva do Botafogo, um problema que assombra o técnico Franclim Carvalho desde sua chegada.

Apesar da melhora no setor ofensivo, com as entradas de Kadir e Montoro, a defesa continua sendo um ponto fraco, especialmente contra equipes que exploram os contra-ataques em velocidade. As estatísticas da segunda etapa confirmam o domínio do Remo, com 13 finalizações contra apenas 6 do Botafogo. A análise de Franclim Carvalho aponta para a falta de controle do jogo e a incapacidade de criar oportunidades no segundo tempo como fatores determinantes para a derrota.

A partida serve como um alerta para o Botafogo, que precisa encontrar soluções para fortalecer sua defesa e manter a consistência em seu desempenho para alcançar seus objetivos no Campeonato Brasileiro. A torcida, visivelmente frustrada, vaiou a equipe ao final do jogo, demonstrando a insatisfação com o resultado e a necessidade de uma reação imediata

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