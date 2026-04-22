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Botafogo segue em ascensão com Franclim Carvalho e Vitinho destaca confiança da equipe

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Botafogo segue em ascensão com Franclim Carvalho e Vitinho destaca confiança da equipe
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📆4/22/2026 10:27 AM
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A vitória sobre a Chapecoense marca o quinto jogo de Franclim Carvalho no comando do Botafogo, com destaque para a recuperação da confiança dos jogadores e o bom desempenho da equipe. Vitinho elogia a postura do treinador e a atmosfera positiva no elenco.

A trajetória do Botafogo sob o comando de Franclim Carvalho continua a apresentar sinais promissores, com a vitória recente sobre a Chapecoense marcando o quinto jogo do técnico português à frente da equipe.

O impacto de Franclim no Glorioso tem sido notável, especialmente no que diz respeito à recuperação da confiança e do desempenho dos jogadores. A atuação do treinador tem sido amplamente elogiada, com destaque para o lateral-direito Vitinho, que participou ativamente da jogada que resultou no gol de Alex Telles, selando a vitória contra o time catarinense.

Vitinho, um dos jogadores que integraram o elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, época em que Franclim Carvalho atuava como auxiliar técnico de Artur Jorge, ressaltou a continuidade da postura exigente do novo comandante. Para Vitinho, a abordagem de Franclim Carvalho é consistentemente focada na cobrança e no aprimoramento contínuo, assemelhando-se à filosofia que guiou a equipe durante a temporada vitoriosa de 2024.

Ele enfatizou que a diferença crucial reside na confiança que o treinador transmite aos jogadores, permitindo-lhes expressar seu potencial em campo com maior liberdade e segurança. Segundo o lateral, essa confiança se traduz em um ambiente de trabalho mais positivo, onde os jogadores se sentem mais felizes, confiantes e capazes de desenvolver jogadas com paciência e precisão.

A capacidade de Franclim de inspirar e motivar a equipe tem sido fundamental para o ressurgimento do Botafogo, que demonstra um futebol mais atraente e eficaz. A vitória sobre a Chapecoense representa a terceira vitória consecutiva de Franclim Carvalho no Botafogo, complementada por dois empates em seus cinco jogos iniciais.

Esse desempenho positivo impulsionou a equipe a subir na tabela do Brasileirão, assumir a liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana, obter vantagem na Copa do Brasil e, acima de tudo, apresentar um futebol de qualidade que agrada aos torcedores e demonstra o potencial da equipe. O impacto positivo de Franclim Carvalho não se limita apenas aos resultados esportivos.

A atmosfera de confiança e colaboração que ele promoveu dentro do elenco tem sido fundamental para o desenvolvimento individual e coletivo dos jogadores. A equipe demonstra um espírito de união e determinação que se reflete em seu desempenho em campo. A vitória sobre a Chapecoense, por exemplo, foi resultado de um esforço conjunto, onde cada jogador contribuiu com sua parte para alcançar o objetivo final.

Franclim Carvalho tem se mostrado um líder inspirador, capaz de extrair o melhor de seus jogadores e construir uma equipe competitiva e ambiciosa. O Botafogo, agora, se prepara para enfrentar o Internacional no próximo sábado (25), em Brasília, após a venda do mando de campo, em partida válida pela 13ª rodada do Brasileirão. O confronto contra a Chapecoense será retomado no dia 14 de maio, em Chapecó, para a decisão da vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

A expectativa é que o Botafogo continue a trilhar um caminho de sucesso sob o comando de Franclim Carvalho, consolidando sua posição como uma das principais forças do futebol brasileiro. A equipe almeja alcançar novos patamares e conquistar títulos importantes, levando alegria e orgulho aos seus torcedores. É importante lembrar que o jogo de apostas é exclusivo para maiores de 18 anos e deve ser praticado com responsabilidade

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