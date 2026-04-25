Botafogo pode se despedir de Alexander Barboza em partida contra o Internacional

Zagueiro argentino, em negociações avançadas com o Palmeiras, pode jogar sua última partida pelo Botafogo neste sábado. Crise financeira do clube carioca é o principal motivo para a possível transferência.

O Botafogo pode estar se despedindo de um de seus principais jogadores, o zagueiro argentino Alexander Barboza , neste sábado, durante a partida contra o Internacional , no Estádio Mané Garrincha, em Brasília .

Barboza, peça fundamental na equipe desde sua chegada em 2024 e eleito o melhor defensor da América do Sul durante a conquista da Libertadores, está em negociações avançadas com o Palmeiras. A possível saída do jogador é motivada principalmente pela delicada situação financeira que o clube carioca enfrenta, com dificuldades em honrar compromissos salariais e a necessidade de buscar novas fontes de receita.

Apesar de ter contrato com o Botafogo até o final do ano, Barboza estaria livre para assinar um pré-contrato com outro clube a partir de junho, o que o permitiria sair de graça em dezembro. Diante desse cenário, a diretoria do Botafogo, ainda sob a influência de John Textor, demonstrou abertura para receber uma proposta de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 20 milhões) do Palmeiras para liberar o zagueiro na próxima janela de transferências, que se abre em 20 de julho, após a Copa do Mundo.

A decisão de levar a partida para Brasília foi tomada devido à realização de um show de The Weeknd no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no domingo seguinte. O retorno de Alexander Barboza à equipe titular, após ser poupado na vitória contra a Chapecoense pela Copa do Brasil, é um dos destaques para o confronto contra o Internacional.

Além dele, o Botafogo espera contar com o retorno de outros jogadores importantes, como Alex Telles, Medina e Arthur Cabral, que devem retornar aos onze iniciais. A presença desses atletas reforçará a equipe em um momento crucial da temporada, em que cada ponto é valioso. A partida em Brasília representa uma oportunidade para o Botafogo se consolidar na parte de cima da tabela de classificação e demonstrar sua força, mesmo diante da possível ausência de Barboza em breve.

A torcida alvinegra espera um jogo emocionante e um resultado positivo, que possa servir como um adeus digno ao zagueiro argentino, caso sua transferência para o Palmeiras se concretize. A situação de Barboza reflete os desafios enfrentados por muitos clubes brasileiros, que precisam lidar com a pressão financeira e a busca por alternativas para manter seus elencos competitivos.

A venda de jogadores talentosos, como Barboza, pode ser uma medida necessária para garantir a saúde financeira do clube, mas também representa a perda de um atleta importante para o projeto esportivo. Enquanto o futuro de Barboza é incerto, outras notícias também chamam a atenção no cenário esportivo e nacional.

A NAV Brasil abriu um concurso com 858 vagas e salários superiores a R$ 10 mil, abrangendo níveis médio, técnico e superior, com inscrições abertas até 28 de maio e provas previstas para agosto. O fim de semana no Rio de Janeiro promete ser de calor e com mar semelhante ao Caribe, de acordo com a previsão do tempo.

Em relação à mobilidade urbana, um novo sistema de pagamento para as 37 mil vagas públicas de estacionamento entrará em vigor em agosto, utilizando o aplicativo Jaé e eliminando o pagamento em dinheiro. Na esfera judicial, um doador de sêmen que afirma ter gerado 180 filhos perdeu uma batalha judicial para ser reconhecido como pai de uma criança, com juízes descrevendo-o como alguém que carece de empatia.

As inscrições para modalidades coletivas em eventos esportivos costumam se esgotar rapidamente, e este ano o calendário teve ajustes devido à Copa do Mundo. Por fim, a apresentadora Mari Fernandez levou sua esposa grávida ao palco do programa 'Em família com Eliana', compartilhando momentos de alegria e expectativa





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