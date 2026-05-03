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Botafogo negocia saída de Barboza e sofre derrota para o Remo; Franclim analisa desempenho

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Botafogo negocia saída de Barboza e sofre derrota para o Remo; Franclim analisa desempenho
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📆5/3/2026 12:14 AM
📰jornalextra
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O Botafogo negocia a saída do zagueiro Alexander Barboza para o Palmeiras, enquanto sofre a primeira derrota sob o comando de Franclim Carvalho. O técnico analisa o desempenho da equipe e projeta o retorno do jogador contra o Racing-ARG. Além disso, Shakira prepara show em Copacabana, e outras notícias marcam a semana.

Em negociações avançadas com o Palmeiras , o zagueiro Alexander Barboza não foi relacionado pelo Botafogo na derrota para o Remo por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Nilton Santos.

O técnico Franclim Carvalho admitiu a possibilidade da saída do defensor, mas projetou seu retorno para o próximo confronto, diante do Racing-ARG, na quarta-feira, pela Sul-Americana. Segundo o treinador português, o jogador treinou com os não relacionados, mas deve voltar a atuar normalmente. O contrato de Barboza com o Botafogo vai até o fim do ano, e sua venda é essencial para que a diretoria alvinegra consiga pagar os salários de maio dos atletas.

A decisão foi tomada por John Textor, na época em que o empresário americano ainda comandava a SAF, e corroborada por Durcesio Mello, administrador interino. O negócio gira em torno de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões). Franclim Carvalho também analisou a derrota do Botafogo para o Remo, a primeira sob seu comando. Para o treinador, o time não soube aproveitar as chances criadas no primeiro tempo e falhou na gestão do jogo no segundo.

A equipe da casa começou bem, marcando um gol nos primeiros minutos, mas caiu de produção e sofreu a virada nos acréscimos. O técnico destacou a falta de concretização e as transições defensivas como fatores decisivos.

Além disso, Franclim comentou sobre a entrada do atacante Kadir, que, segundo ele, ainda está em fase de aprendizado e precisa de paciência. O treinador também explicou a substituição de Allan, machucado, e a opção por colocar o Tucu, que não teve um desempenho satisfatório nos poucos minutos em campo. O Botafogo, que buscava manter a invencibilidade, deixou o Nilton Santos vaiado após a derrota.

Enquanto isso, em outro cenário, a expectativa é que Shakira reúna cerca de 2 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, em um show que contará com participações especiais de Anitta, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. Em outro contexto, um agente foi conduzido à 59ª DP (Duque de Caxias) após ação conjunta das polícias Civil e Militar na Vila Sarapuí, onde oito veículos foram encontrados no imóvel.

Já no mundo do esporte, Robert O'Neill, membro do grupo Navy SEAL, matou o chefe da al-Qaeda com três tiros na cabeça em uma operação especial no Paquistão, sendo o corpo jogado no mar. Na Fórmula 1, Lando Norris dominou o sprint do GP de Miami com uma dobradinha da McLaren, enquanto Bortoleto foi desclassificado

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