Botafogo escalou Barboza entre os titulares para o duelo contra o Corinthians. O zagueiro faz seu 12° jogo pelo Botafogo no Brasileirão, em um limite justamente de 12 partidas para poder atuar por outra equipe na mesma edição da competição.

Botafogo escalou Barboza entre os titulares para o duelo contra o Corinthians . O zagueiro faz seu 12° jogo pelo Botafogo no Brasileirão , em um limite justamente de 12 partidas para poder atuar por outra equipe na mesma edição da competição.

Agora, caso esteja nos planos disputar a competição nacional por outra equipe ainda neste ano, o zagueiro não poderá mais defender o Botafogo nesta edição do Brasileirão. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. A transferência, segundo apuração da reportagem, gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões).

Alexander Barboza, de 31 anos, só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, quando haverá paralisação do calendário. Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária.

O jogador já indicou que, caso a negociação se concretize, dará sua versão sobre a movimentação na carreira





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