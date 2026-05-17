Head Topics

Botafogo escalou Barboza entre os titulares para o duelo contra o Corinthians

Soccer News

Botafogo escalou Barboza entre os titulares para o duelo contra o Corinthians
BotafogoCorinthiansBarboza
📆5/17/2026 6:16 PM
📰Lance!
46 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 51%

Botafogo escalou Barboza entre os titulares para o duelo contra o Corinthians. O zagueiro faz seu 12° jogo pelo Botafogo no Brasileirão, em um limite justamente de 12 partidas para poder atuar por outra equipe na mesma edição da competição.

Botafogo escalou Barboza entre os titulares para o duelo contra o Corinthians . O zagueiro faz seu 12° jogo pelo Botafogo no Brasileirão , em um limite justamente de 12 partidas para poder atuar por outra equipe na mesma edição da competição.

Agora, caso esteja nos planos disputar a competição nacional por outra equipe ainda neste ano, o zagueiro não poderá mais defender o Botafogo nesta edição do Brasileirão. É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. A transferência, segundo apuração da reportagem, gira em torno de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões).

Alexander Barboza, de 31 anos, só poderá defender o novo clube após a Copa do Mundo, quando haverá paralisação do calendário. Barboza havia manifestado interesse em renovar seu vínculo com o Botafogo e tinha negociações para isso. As tratativas travaram por pedidos do jogador e de seus representantes e, somado ao momento financeiro da SAF de John Textor, a venda se fez necessária.

O jogador já indicou que, caso a negociação se concretize, dará sua versão sobre a movimentação na carreira

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Botafogo Corinthians Barboza Transferência Jogo Brasileirão Copa Do Mundo Negociação Tratações Movimentação Na Carreira

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Botafogo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pelo BrasileirãoBotafogo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações pelo BrasileirãoBotafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo (17), no Estádio Nilton Santos, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Read more »

Botafogo e Corinthians se enfrentam em jogo crucialBotafogo e Corinthians se enfrentam em jogo crucialHugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo (André), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Lingard.
Read more »

Botafogo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem | BotafogoBotafogo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem | BotafogoGlorioso vive momento delicado e precisa vencer para se afastar da zona do rebaixamento
Read more »

Abel Ferreira ironiza Botafogo campeão da Libertadores: 'Não pagou ninguém' | BotafogoAbel Ferreira ironiza Botafogo campeão da Libertadores: 'Não pagou ninguém' | BotafogoTécnico do Palmeiras se referiu ao time de 2024 após reencontro com Artur Jorge, comandante do Glorioso na época
Read more »



Render Time: 2026-05-17 21:16:06