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Botafogo Engole a Chapecoense com Goleada e Mostra Evolução Sob Novo Comandante

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Botafogo Engole a Chapecoense com Goleada e Mostra Evolução Sob Novo Comandante
BotafogoCampeonato BrasileiroChapecoense
📆4/19/2026 5:10 AM
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O Botafogo de Franclim Carvalho goleia a Chapecoense por 4 a 1 fora de casa, em atuação que demonstra evolução da equipe e reacende esperanças na torcida. Edenílson e Matheus Martins brilham com gols, enquanto o time carioca se aproxima da zona de classificação para a Libertadores.

O Botafogo demonstrou clara evolução sob o comando de Franclim Carvalho , conquistando uma vitória expressiva por 4 a 1 sobre a Chapecoense fora de casa neste sábado. O resultado marcou o primeiro triunfo da equipe no Campeonato Brasileiro com o novo treinador, reacendendo o ânimo que havia se perdido em meio a uma crise administrativa. O desempenho avassalador nos primeiros vinte minutos foi um espetáculo à parte, com o time carioca marcando três gols e demonstrando um futebol envolvente.

Após essa explosão inicial, o Botafogo reduziu a intensidade, mas manteve o controle do jogo, selando a vitória com um placar incontestável. Edenílson, uma das novidades na escalação titular, foi o grande destaque da partida, balançando as redes duas vezes. Matheus Martins também contribuiu significativamente, marcando um gol em cada tempo. A Chapecoense conseguiu diminuir o placar no final do primeiro tempo, através de Marcinho, mas a reação do time da casa foi freada na segunda etapa. Apesar de ter tentado uma pressão após o intervalo, impulsionada pelo gol de Marcinho, a equipe catarinense não conseguiu reverter o quadro. O Botafogo soube administrar a vantagem, contando com a solidez defensiva e a capacidade de reação em momentos de maior aperto. O time alvinegro, com essa vitória, saltou na tabela, aproximando-se da zona de classificação para a Libertadores, somando agora 16 pontos. A partida começou com um prenúncio de goleada, e os primeiros vinte minutos foram suficientes para o Botafogo liquidar a fatura. Aos 11 minutos, Edenílson abriu o placar em uma jogada ensaiada de escanteio. Pouco depois, aos 16 minutos, Danilo deu um passe preciso para Matheus Martins, que ampliou a vantagem. E a ofensiva não parou por aí: aos 20 minutos, Edenílson marcou novamente, desta vez de cabeça após um cruzamento de Vitinho. A clara vantagem no placar permitiu que o time relaxasse, e oportunidades de ampliar o placar foram perdidas por Junior Santos e Artur Cabral, que, apesar de não terem tido um desempenho ruim, foram substituídos posteriormente. A Chapecoense, em um lance isolado no final do primeiro tempo, aproveitou um erro na saída de bola do Botafogo. Marcinho recuperou a posse, avançou e acertou um belo chute no ângulo, diminuindo a desvantagem e dando esperança à equipe da casa. O segundo tempo começou com a Chapecoense buscando capitalizar o embalo do gol anotado antes do intervalo. A equipe carioca, por outro lado, diminuiu o ritmo e passou por momentos de apreensão. A necessidade de manter a solidez defensiva levou a alterações táticas por parte de Franclim Carvalho, com a entrada de Barrera e Allan para reforçar a marcação. Apesar da pressão inicial da Chapecoense, o Botafogo não demorou a voltar ao ataque e sacramentou a goleada aos 34 minutos. Joaquim Corrêa serviu Matheus Martins, que, com espaço na defesa adversária, acertou um chute colocado de longa distância, marcando o seu segundo gol na partida e o quarto do Botafogo. O próximo compromisso do Botafogo será no meio de semana, novamente contra a Chapecoense, desta vez no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. Em outro contexto, mas de relevância para o futebol brasileiro, a situação de Neymar na Seleção Brasileira é motivo de debate. Com um mês restante para o fim da temporada europeia, o jogador tem a missão de convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo na convocação para futuras competições. Apesar do apoio de seus companheiros de equipe, o cenário para sua convocação na Seleção Brasileira é considerado pessimista, com o treinador da seleção fazendo uma observação final a partir da próxima semana. Enquanto isso, no cenário dos clubes, o Fluminense enfrenta o Santos na Vila Belmiro, buscando aliviar a pressão da torcida. No futebol carioca, o Vasco da Gama protagonizou uma virada em São Januário, superando o São Paulo. Notícias de fora do esporte incluem a decretação de mais 93 exonerações na secretaria de Governo do Rio de Janeiro pelo governador em exercício, afetando antigos candidatos que perderam eleições municipais. E no mundo do entretenimento, o Big Brother Brasil 26 continua a gerar discussões, com enquetes indicando disputas acirradas no paredão, especialmente entre Milena e Leandro, com uma sister sendo apontada como favorita para sair

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