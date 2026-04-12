Botafogo enfrenta o Coritiba em busca de mais uma vitória no Brasileirão

Botafogo e Coritiba se enfrentam no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro busca manter o bom momento, enquanto o Coxa tenta somar pontos fora de casa.
O Botafogo entra em campo neste domingo, dia 12, às 16h, horário de Brasília, para um confronto crucial contra o Coritiba , no Estádio Nilton Santos , em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida representa um teste importante para o Alvinegro, que busca manter o bom desempenho no campeonato, após um revés na estreia da Copa Sul-Americana, sob o comando do técnico Franclim Carvalho .
A equipe carioca tenta se recuperar e mostrar força em casa, diante de um adversário que busca somar pontos importantes na competição. O jogo promete ser disputado e com expectativas elevadas por parte dos torcedores, que esperam ver um Botafogo competitivo e determinado em busca da vitória. A atmosfera no Nilton Santos estará aquecida, com a torcida alvinegra incentivando a equipe em busca de mais um resultado positivo no Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo para todo o Brasil, garantindo que os fãs possam acompanhar cada lance e torcer pelo seu time. \Para este confronto, o técnico Franclim Carvalho pode ter desfalques importantes, como Alex Telles, que é dúvida, além de Marçal, Kaio Pantelão e Joaquín Correa, que seguem no departamento médico. Apesar dos desfalques, o treinador deve contar com o retorno do atacante espanhol Chris Ramos, que se recuperou de uma lesão na lombar e está apto a voltar a jogar. A provável escalação do Botafogo para o jogo é: Raúl, na defesa; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Caio Roque, compondo a linha defensiva; Allan, Danilo e Álvaro Montoro, no meio-campo; e Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral no ataque, buscando furar a defesa adversária e garantir os gols que darão a vitória ao time. A equipe busca manter a consistência e a organização tática, explorando as qualidades individuais de seus jogadores e as estratégias definidas pela comissão técnica para superar o Coritiba. A expectativa é de um jogo dinâmico, com o Botafogo procurando impor seu ritmo e buscar o controle da posse de bola, criando oportunidades de gol e pressionando o adversário desde o início da partida. A torcida confia na capacidade do time de superar os desafios e conquistar os três pontos, consolidando sua posição na tabela do campeonato.\Do outro lado, o Coritiba, comandado pelo técnico Fernando Seabra, chega para o confronto após um empate com o Fluminense na última rodada. A equipe contará com o retorno de Joaquín Lavega, que cumpriu suspensão na partida anterior, mas terá desfalques importantes, como Keno, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues, todos lesionados. O defensor Jacy Maranhão é dúvida para o jogo, o que pode alterar a formação tática da equipe. A provável escalação do Coritiba é: Pedro Rangel no gol; J.P. Chermont, Jacy Maranhão (Tiago Cóser), Maicon, Bruno Melo e Felipe Jonatan na defesa; Vini Paulista, Sebastian Gomez, Josué e Lucas Ronier no meio-campo; e Pedro Rocha no ataque, buscando as melhores oportunidades. A equipe visitante busca somar pontos fora de casa, mesmo diante de um adversário forte como o Botafogo, buscando se consolidar na tabela de classificação e mostrar evolução em seu desempenho. A partida promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando o controle do jogo e propondo um futebol ofensivo. A arbitragem estará a cargo de Davi De Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, com auxílio de Douglas Pagung e Pedro Amorim de Freitas. No VAR, estará Diego Pombo Lopez, da Bahia, que terá a responsabilidade de auxiliar o árbitro em lances importantes e garantir a justiça no jogo. A expectativa é de um jogo com muitos lances emocionantes e que os torcedores dos dois times possam apreciar o bom futebol
