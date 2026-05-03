Botafogo encerra invencibilidade do Remo, mas sofre derrota e enfrenta crise defensiva no Brasileirão

O Botafogo venceu o Remo após nove jogos invictos, mas sofreu uma derrota no Brasileirão, expondo suas fragilidades defensivas e a necessidade de melhorias para os próximos desafios.

O Botafogo encerrou a invencibilidade de nove jogos do Remo , sendo sete sob o comando do técnico português Franclim Carvalho , em partida válida pelo Brasileirão no estádio Nilton Santos.

A equipe carioca começou com intensidade e abriu o placar cedo com gol de Ferraresi, mas desperdiçou várias oportunidades claras, principalmente no primeiro tempo. Kadir, por exemplo, finalizou para fora após ser lançado por Medina em situação de cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel. Já no segundo tempo, Matheus Martins também perdeu uma chance dentro da área que poderia ter ampliado a vantagem.

Apesar de dominar boa parte do jogo, o Botafogo encontrou dificuldades para marcar o Remo, especialmente na transição defensiva, onde o time paraense chegou a assustar com grandes defesas do goleiro Neto. No entanto, a sorte abandonou o Botafogo quando, após uma falha de Bastos, Alef Manga e Jajá marcaram e viraram o placar.

O sistema defensivo do Botafogo, já frágil, sofreu mais uma vez, e o time agora acumula 26 gols sofridos em 13 jogos do Brasileirão, sendo a pior defesa da competição. A equipe alvinegra permanece com 17 pontos e corre o risco de perder posições na tabela, já que outros times podem ultrapassá-la na rodada. O próximo compromisso do Botafogo será na quarta-feira (6), contra o Racing (ARG), em casa, pela quarta rodada da Sul-Americana.

A partida será mais um teste para a equipe, que precisa urgentemente melhorar seu desempenho defensivo e evitar novas derrotas. A fragilidade defensiva tem sido um problema recorrente desde o início da temporada, mesmo sob o comando de Martín Anselmi, e agora, com Franclim Carvalho, a situação não melhorou. O Botafogo precisa encontrar soluções rápidas para reverter essa tendência e se manter competitivo no campeonato.

Além disso, a equipe precisa melhorar sua eficiência ofensiva, já que as oportunidades criadas não estão sendo convertidas em gols. O Remo, por sua vez, mostrou que pode ser perigoso em contra-ataques e aproveitou bem as falhas do adversário para garantir a vitória. A derrota do Botafogo reforça a necessidade de ajustes táticos e mentais para os próximos jogos, especialmente diante de adversários fortes como o Racing





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