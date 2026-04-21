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Botafogo e Chapecoense medem forças na Copa do Brasil em duelo de momentos opostos

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Botafogo e Chapecoense medem forças na Copa do Brasil em duelo de momentos opostos
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📆4/21/2026 8:31 PM
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Botafogo e Chapecoense se enfrentam pela Copa do Brasil no Nilton Santos após desperdício de chances claras e vivem fases distintas na temporada de 2024.

O confronto entre Botafogo e Chapecoense , válido pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, começou com uma dose de frustração para a torcida alvinegra no Estádio Nilton Santos . Logo nos minutos iniciais, Júnior Santos protagonizou uma jogada de brilhantismo ao receber um passe em profundidade milimétrico, avançando pela ponta e cruzando na medida para o jovem atacante Kadir. A oportunidade parecia clara, mas o panamenho acabou carimbando a trave, desperdiçando uma chance cristalina de abrir o marcador. No rebote, o atacante Jacaré, com o goleiro adversário já batido e fora de posição, acabou chutando para fora, o que gerou uma onda de desespero e comentários acalorados entre os torcedores nas redes sociais, que não perdoaram a falta de pontaria em um momento tão decisivo do certame.

Este duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem realidades diametralmente opostas na temporada. Sob o comando de Franclim Carvalho, o Botafogo atravessa uma fase excelente, ostentando uma sequência de seis jogos de invencibilidade. Além de uma posição confortável na parte superior da tabela do Campeonato Brasileiro, o clube carioca lidera seu grupo na Copa Sul-Americana, tendo conquistado recentemente uma vitória expressiva sobre o Racing, na Argentina. A confiança do time está em alta, especialmente após a goleada de 4 a 1 aplicada sobre a própria Chapecoense no último sábado, em duelo válido pela 12ª rodada do torneio nacional. Esse triunfo anterior serviu como um cartão de visitas para o poder ofensivo do Glorioso, que busca agora confirmar sua superioridade em casa para encaminhar a classificação às oitavas de final da competição nacional.

Por outro lado, a Chapecoense atravessa um período turbulento, ocupando a lanterna do Brasileirão e mergulhada em uma crise de resultados. O time catarinense acumula oito partidas sem conhecer o sabor da vitória, somando cinco derrotas e três empates, o que aumenta a pressão sobre o técnico Fábio Mathias. Curiosamente, o treinador conhece bem o ambiente do Nilton Santos, já que possui passagem pelo clube carioca, e tenta usar esse conhecimento para armar um esquema defensivo capaz de segurar o ímpeto botafoguense e levar uma decisão equilibrada para o confronto de volta em Chapecó. A arbitragem do duelo está sob o comando de Rodrigo Jose Pereira de Lima, auxiliado por uma equipe técnica, enquanto o VAR será operado por Adriano de Assis Miranda, garantindo que cada detalhe da partida seja analisado com precisão. O jogo, que conta com transmissão pelos canais Sportv e Premiere, promete ser um capítulo importante para o futuro das duas agremiações no torneio, lembrando que a participação em eventos de apostas exige responsabilidade e idade mínima de 18 anos.

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