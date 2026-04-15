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Botafogo Divulga Lista de Relacionados para Duelo Crucial Contra o Racing na Sul-Americana

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Botafogo Divulga Lista de Relacionados para Duelo Crucial Contra o Racing na Sul-Americana
BotafogoRacingCopa Sul-Americana
📆4/15/2026 4:11 AM
📰jornalodia
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O Botafogo anuncia a lista de jogadores convocados para o confronto contra o Racing na Copa Sul-Americana, com destaque para o retorno de Alex Telles. O jogo, válido pela segunda rodada da fase de grupos, acontece na Argentina, com o Botafogo buscando a vitória fora de casa.

Rio - O Botafogo anunciou a lista dos atletas convocados para o embate contra o Racing , na Argentina, agendado para esta quarta-feira, dia 15. A partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana , terá início às 19h (horário de Brasília) no emblemático estádio El Cilindro.

A principal novidade na convocação é o retorno de Alex Telles, que havia sido baixa nos jogos anteriores devido a uma lesão muscular. Além disso, Ferraresi e Mateo Ponte, que não puderam ser escalados no confronto contra o Coritiba por questões relacionadas ao limite de jogadores estrangeiros, também retornam à equipe. Por outro lado, Joaquín Correa e Marçal, que recentemente retomaram os treinamentos com o elenco, seguem fora da lista de relacionados, ainda em processo de recuperação física.

Na estreia do Botafogo na competição continental, o clube carioca empatou em 1 a 1 com o Caracas, da Venezuela, no Estádio Nilton Santos. Agora, a equipe busca a vitória fora de casa para se manter firme na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final da Sul-Americana. Atualmente, o Alvinegro soma um ponto na tabela de classificação, ocupando a terceira posição no Grupo E. O líder do grupo é justamente o Racing, da Argentina, que contabiliza três pontos.

A expectativa é de um jogo disputado e com grande importância para as pretensões do Botafogo na competição, uma vez que uma vitória fora de casa pode impulsionar significativamente a equipe na busca pela classificação. A preparação do Botafogo para este jogo tem sido intensa, com a comissão técnica trabalhando para ajustar detalhes táticos e estratégicos, visando o melhor desempenho da equipe em campo. A torcida alvinegra, por sua vez, demonstra grande entusiasmo e expectativa em relação ao confronto, esperando um bom resultado que possa trazer alegria e esperança para o clube.

A presença de Alex Telles, um jogador experiente e de qualidade, certamente representa um reforço importante para a equipe, tanto no aspecto técnico quanto na liderança dentro de campo. A volta de Ferraresi e Mateo Ponte também fortalece o elenco, oferecendo mais opções para o treinador. A partida contra o Racing é vista como um teste crucial para o Botafogo, que busca consolidar sua participação na Copa Sul-Americana e demonstrar a força do seu futebol em busca do título.

A comissão técnica enfatiza a importância de manter o foco e a concentração durante todo o jogo, evitando erros e aproveitando as oportunidades de gol. O Botafogo está determinado a fazer uma boa campanha na competição, honrando sua tradição e a paixão de sua torcida. A equipe entrará em campo com o objetivo de mostrar um futebol consistente e eficiente, buscando a vitória a todo custo e deixando tudo de si para alcançar os objetivos traçados.

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Botafogo Racing Copa Sul-Americana Alex Telles Futebol Convocados

 

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