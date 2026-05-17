Botafogo disputa último jogo no Nilton Santos antes da Copa do Mundo, com despedida de Barboza e possíveis outras despedidas

O Botafogo disputa hoje, às 16h, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, seu último jogo no Nilton Santos antes da pausa para a Copa do Mundo. Um duelo que marca o adeus do zagueiro Alexander Barboza diante da torcida, mas também possíveis outras despedidas não anunciadas. Com 11 jogos pelo Botafogo neste Brasileirão e 122 no total defendendo a Estrela Solitária, Barboza irá completar hoje o número limite para que um jogador possa atuar por outra equipe em uma mesma edição do campeonato. Além do adeus de Barboza, nomes como Danilo e Álvaro Montoro, cobiçados no mercado, podem ser negociados na próxima janela e jogar pela última vez no Nilton Santos hoje.

De ressaca após a eliminação na quinta fase da Copa do Brasil, o Botafogo disputa hoje, às 16h, contra o Corinthians , pelo Brasileirão , seu último jogo no Nilton Santos antes da pausa para a Copa do Mundo.

Um duelo que marca o adeus do zagueiro Alexander Barboza diante da torcida, mas também possíveis outras despedidas não anunciadas. Titular desde 2024, quando foi campeão brasileiro e da Libertadores pelo clube, e eleito o melhor defensor da América do Sul, o argentino de 31 anos está acertado com o Palmeiras e deixará o alvinegro na próxima janela de transferências, em julho.

Com 11 jogos pelo Botafogo neste Brasileirão — e 122 no total defendendo a Estrela Solitária —, Barboza irá completar hoje o número limite para que um jogador possa atuar por outra equipe em uma mesma edição do campeonato. Assim, não voltará a campo pelo time carioca no torneio. A despedida do zagueiro, identificado com o clube e uma das principais lideranças do elenco, é mais um reflexo da crise financeira e administrativa da SAF do Botafogo.

Com contrato até o fim do ano, ele estaria livre para assinar um pré-contrato a partir de junho. Para não perdê-lo de graça, o alvinegro topou o negócio com o Palmeiras por US$ 4 milhões (cerca de R$ 20 milhões).

Contudo, se o presente do Botafogo já é rodeado de dúvidas diante do momento nos bastidores, o futuro é ainda mais incerto, e o torcedor alvinegro pode ter um dia repleto de despedidas mesmo sem saber. Além do adeus de Barboza, nomes como Danilo e Álvaro Montoro, cobiçados no mercado, podem ser negociados na próxima janela e jogar pela última vez no Nilton Santos hoje — o volante, cotado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, é uma venda praticamente certa.

Afinal, o Botafogo deve negociar atletas para garantir alguma fonte de renda, ainda mais agora que não conta com as premiações da Copa do Brasil e da Libertadores. Além das despedidas e preocupações extracampo, o jogo de hoje contra o Corinthians é importante para o time voltar a vencer e ter um pouco de paz até a pausa para o Mundial — algo raro nos últimos meses.

Diante de tantas incertezas sobre como será o elenco após a Copa, somar pontos para se manter em uma posição confortável na tabela do Brasileirão pode ser fundamental. Após um início promissor do técnico Franclim Carvalho, o Botafogo tenta voltar a vencer no Brasileirão após três rodadas — empatou com Internacional e Atlético-MG e perdeu para o Remo —, além do duro golpe da eliminação para a Chapecoense, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil.

Depois desta 'última dança' diante da torcida, o alvinegro terá pela frente uma dura sequência fora de casa até o Mundial: vai enfrentar o Independiente Petrolero e o Caracas, pela fase de grupos da Sul-Americana, e São Paulo e Bahia, pelo Brasileirão





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