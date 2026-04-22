Head Topics

Botafogo derrota Chapecoense com gol nos acréscimos e larga na frente na Copa do Brasil

Esportes News

BotafogoCopa Do BrasilFutebol
📆4/22/2026 12:47 AM
📰JornalOGlobo
115 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 94%

O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol salvador de Alex Telles nos minutos finais, garantindo vantagem na quinta fase da Copa do Brasil.

Em uma noite marcada por alta intensidade e resiliência, o Botafogo conseguiu superar a retranca da Chapecoense e garantiu uma vitória fundamental por 1 a 0, em duelo válido pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto, realizado no Estádio Nilton Santos, foi um verdadeiro teste de paciência para a equipe carioca, que dominou a posse de bola durante quase toda a partida, mas encontrou muitas dificuldades para superar o sistema defensivo bem organizado do time visitante.

Sob o comando de Franclim Carvalho, que buscava sua primeira vitória atuando diante de sua torcida, o alvinegro apresentou uma postura agressiva desde os minutos iniciais, porém, a falta de precisão no momento do último passe impediu que o placar fosse aberto ainda na primeira metade do jogo. A torcida botafoguense, presente em bom número, empurrou o time, mas o nervosismo parecia crescer à medida que o cronômetro avançava e o gol insistia em não sair. Na segunda etapa, a estratégia de Franclim Carvalho tornou-se mais audaciosa com a entrada de peças fundamentais do elenco titular, visando aumentar o poder de fogo e dar mais criatividade ao meio-campo. A pressão se intensificou drasticamente, forçando a Chapecoense a recuar ainda mais suas linhas. O alívio para os torcedores no Nilton Santos veio apenas aos 46 minutos do segundo tempo. Vitinho, um dos destaques da etapa final, realizou uma jogada individual brilhante pelo corredor direito e executou um cruzamento preciso. A bola atravessou toda a área defensiva adversária e encontrou Alex Telles, que, com precisão técnica, cabeceou para o chão, balançando as redes e garantindo a vantagem mínima no marcador antes do apito final. Esse gol não apenas garantiu a vitória, mas também marcou um momento de virada para o técnico, que vinha de uma sequência de resultados mornos em casa. Este triunfo é de extrema importância para as pretensões do Botafogo na competição nacional, uma vez que o regulamento da Copa do Brasil valoriza qualquer vantagem, por menor que seja, em confrontos de ida e volta. Agora, a equipe de General Severiano prepara-se para o desafio decisivo na Arena Condá, em Santa Catarina, marcado para o dia 14 de maio. A expectativa é de que o jogo de volta seja ainda mais tenso, já que a Chapecoense precisará sair para o jogo, o que pode abrir espaços para os contra-ataques alvinegros. Franclim Carvalho terá pela frente a missão de ajustar a pontaria de seu elenco e garantir a solidez defensiva necessária para segurar a pressão catarinense fora de casa. Com este resultado positivo, o clube carioca ganha moral para a sequência da temporada e reafirma seu objetivo de avançar para as fases finais da competição, mantendo vivo o sonho da torcida em conquistar o tão almejado título nacional

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Botafogo Copa Do Brasil Futebol Chapecoense Alex Telles

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »



Render Time: 2026-04-22 03:47:30