Botafogo derrota Chapecoense com gol nos acréscimos e larga na frente na Copa do Brasil

O Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol salvador de Alex Telles nos minutos finais, garantindo vantagem na quinta fase da Copa do Brasil.
Em uma noite marcada por alta intensidade e resiliência, o Botafogo conseguiu superar a retranca da Chapecoense e garantiu uma vitória fundamental por 1 a 0, em duelo válido pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O confronto, realizado no Estádio Nilton Santos, foi um verdadeiro teste de paciência para a equipe carioca, que dominou a posse de bola durante quase toda a partida, mas encontrou muitas dificuldades para superar o sistema defensivo bem organizado do time visitante.
Sob o comando de Franclim Carvalho, que buscava sua primeira vitória atuando diante de sua torcida, o alvinegro apresentou uma postura agressiva desde os minutos iniciais, porém, a falta de precisão no momento do último passe impediu que o placar fosse aberto ainda na primeira metade do jogo. A torcida botafoguense, presente em bom número, empurrou o time, mas o nervosismo parecia crescer à medida que o cronômetro avançava e o gol insistia em não sair. Na segunda etapa, a estratégia de Franclim Carvalho tornou-se mais audaciosa com a entrada de peças fundamentais do elenco titular, visando aumentar o poder de fogo e dar mais criatividade ao meio-campo. A pressão se intensificou drasticamente, forçando a Chapecoense a recuar ainda mais suas linhas. O alívio para os torcedores no Nilton Santos veio apenas aos 46 minutos do segundo tempo. Vitinho, um dos destaques da etapa final, realizou uma jogada individual brilhante pelo corredor direito e executou um cruzamento preciso. A bola atravessou toda a área defensiva adversária e encontrou Alex Telles, que, com precisão técnica, cabeceou para o chão, balançando as redes e garantindo a vantagem mínima no marcador antes do apito final. Esse gol não apenas garantiu a vitória, mas também marcou um momento de virada para o técnico, que vinha de uma sequência de resultados mornos em casa. Este triunfo é de extrema importância para as pretensões do Botafogo na competição nacional, uma vez que o regulamento da Copa do Brasil valoriza qualquer vantagem, por menor que seja, em confrontos de ida e volta. Agora, a equipe de General Severiano prepara-se para o desafio decisivo na Arena Condá, em Santa Catarina, marcado para o dia 14 de maio. A expectativa é de que o jogo de volta seja ainda mais tenso, já que a Chapecoense precisará sair para o jogo, o que pode abrir espaços para os contra-ataques alvinegros. Franclim Carvalho terá pela frente a missão de ajustar a pontaria de seu elenco e garantir a solidez defensiva necessária para segurar a pressão catarinense fora de casa. Com este resultado positivo, o clube carioca ganha moral para a sequência da temporada e reafirma seu objetivo de avançar para as fases finais da competição, mantendo vivo o sonho da torcida em conquistar o tão almejado título nacional
