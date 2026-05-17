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Botafogo confirma contratação de Alexander Alexandre, zagueiro brasileiro

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Botafogo confirma contratação de Alexander Alexandre, zagueiro brasileiro
BotafogoConcluídoZagueiro Do Botafogo
📆5/17/2026 9:40 PM
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O zagueiro SAF do Botafogo, Alexander Alexandre, tem a negociação finalizada e a Justiça tenham aprovado o pedido de recuperação judicial do clube. Ele assinou com o Alviverde para defender a partir do segundo semestre de 2026 e sua contratação custou aproximadamente 4 milhões de dólares. O defensor realizou exames no dia 7 de maio, ainda no Rio de Janeiro, para se transferir. No entanto, não estará disponível para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra São Paulo e Bahia, antes da pausa. Fora do Campeonato Brasileiro, o defensor permanecerá à disposição do grupo para vegiar na Sul-Americana. Após a sua contratação, o Alviverde não desistiu da contratação de Nino, campeão da Liga Russa com o Zenit. Mas as tratativas pela contratação oficial foram descartadas por enquanto. A janela de transferências abrirá em 20 de julho e seguirá até o dia 3 de setembro.

O zagueiro SAF (Seleção de Futebol Americano) do Botafogo , Alexander Alexandre , tem a negociação finalizada e a Justiça tenha aprovado o pedido de recuperação judicial do clube.

Seu contrato com o Alviverde será válido a partir do segundo semestre do ano de 2026. O defensor realizou exames no dia 7 de maio, ainda no Rio de Janeiro, para se transferir. O acordo entre as partes inclui a utilização do atleta nos últimos compromissos do Alvinegro antes da Copa América.

No entanto, Alexander não estará disponível para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, contra São Paulo e Bahia, antes da pausa. Ele seguirá à disposição do grupo para as partidas pela Sul-Americana. Após a contratação, o Palmeiras não desistiu de seu interesse em Nino, campeão da Liga Russa com o Zenit, mas as tratativas pela contratação oficial foram descartadas por enquanto. A janela de transferências abrirá no dia 20 de julho e seguirá até o dia 3 de setembro.

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Botafogo Concluído Zagueiro Do Botafogo Alexander Alexandre

 

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