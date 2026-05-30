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Botafogo busca vaga na Libertadores em jogo contra o Bahia

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Botafogo busca vaga na Libertadores em jogo contra o Bahia
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📆5/30/2026 7:30 AM
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O Botafogo encerra seu calendário antes da pausa para a Copa do Mundo em um momento de retomada de confiança. A equipe comandada por Franclim Carvalho mira entrar no grupo que briga por vaga na próxima Libertadores, apesar de todo o contexto que cerca o clube.

O Botafogo encerra seu calendário antes da pausa para a Copa do Mundo em um momento de retomada de confiança. A equipe comandada por Franclim Carvalho mira entrar no grupo que briga por vaga na próxima Libertadores , apesar de todo o contexto que cerca o clube.

O Glorioso chega com 22 pontos e na décima colocação no Brasileirão, e devido à participação nas fases preliminares da Libertadores, ainda há um jogo a menos em relação ao que indica a tabela. O recorte recente é positivo, com três vitórias nos últimos quatro jogos, incluindo uma sobre Corinthians e duas na Sul-Americana. O capitão do elenco, o lateral-esquerdo Alex Telles, citou a importância de fazer um bom jogo novamente como visitante e fechar em alta.

O mandante Bahia vive momento conturbado e chega pressionado, acumulando cinco derrotas e três empates nas últimas oito partidas. No entanto, a atmosfera da Fonte Nova é vista como aliada na missão de recuperar a boa fase. O Tricolor tem 23 pontos, também com um jogo a menos, o que torna o confronto direto ainda mais importante.

Para a partida, Franclim Carvalho terá retornos importantes que não jogaram a última pelo Brasileirão, além de voltar com os titulares poupados contra o Caracas

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