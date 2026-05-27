Botafogo busca melhor campanha da Sul-Americana contra Caracas na Venezuela

5/27/2026 5:12 AM
Já classificado, Botafogo enfrenta o Caracas pela última rodada da fase de grupos e depende de uma vitória para garantir a melhor campanha geral da Copa Sul-Americana.

Já classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana , o Botafogo visita o Caracas nesta quinta-feira, às 19h, no estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela, em Caracas , pela sexta e última rodada da fase de grupos .

Com 13 pontos, o alvinegro foi o único time a garantir vaga antecipada na próxima fase sem necessidade de disputar os playoffs contra um eliminado da Libertadores. Agora, o objetivo é confirmar a melhor campanha geral para ter a vantagem de decidir os confrontos de mata-mata no Nilton Santos. Para isso, a conta é simples: basta vencer o Caracas para assegurar o primeiro lugar no ranking geral da fase de grupos.

O primeiro confronto entre as equipes, na estreia do técnico Franclim Carvalho no comando alvinegro, terminou em 1 a 1 no Rio de Janeiro. Os venezuelanos já estão confirmados como segundo colocados do grupo e agora buscam somar o máximo de pontos possível para enfrentar um adversário oriundo da Libertadores teoricamente mais fraco - já que os duelos dos playoffs são definidos a partir das classificações das equipes.

Caso o Botafogo não vença, três equipes ameaçam o posto de primeiro colocado geral da fase de grupos. O Olímpia, com dez pontos e saldo de gols inferior ao do Botafogo, recebe o Audax Italiano nesta quinta-feira, também às 19h. Já o River Plate, com 11 pontos, joga contra o já eliminado Blooming em Buenos Aires.

Além disso, o Fortaleza, com 12 pontos, ainda pode ultrapassar o Botafogo se vencer seu jogo e o alvinegro tropeçar. Com o foco no duelo contra o Bahia pela última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo, o técnico Franclim Carvalho deve escalar um time majoritariamente formado por reservas para a partida de logo mais.

Será uma boa oportunidade para nomes como o zagueiro Ythallo, o volante Wallace Davi e o atacante Joaquín Correa mostrarem serviço e ganharem ritmo de jogo. A expectativa é de um jogo equilibrado, já que o Caracas quer melhorar sua posição nos playoffs e o Botafogo busca manter a invencibilidade e a liderança geral. A partida promete emoção, com o alvinegro tentando consolidar sua soberania na fase de grupos e os venezuelanos lutando por um futuro mais tranquilo na competição.

O Botafogo chega confiante após boa sequência no Campeonato Brasileiro e quer manter o ritmo para chegar forte nas oitavas de final. A torcida alvinegra espera que o time mostre a mesma determinação que o levou a ser o primeiro classificado, agora com olhos na melhor campanha

Botafogo Copa Sul-Americana Caracas Futebol Fase De Grupos

 

