Botafogo anuncia Carlos Martins como novo diretor financeiro da SAF

O Botafogo oficializou a contratação de Carlos Martins para o cargo de diretor financeiro da SAF, substituindo Anderson Santos. Com mais de 30 anos de experiência em instituições financeiras, Martins assume o desafio de modernizar a gestão financeira do clube e fortalecer sua posição no cenário nacional.

O Botafogo anunciou oficialmente nesta quarta-feira (29) a contratação de Carlos Martins para assumir o cargo de diretor financeiro (CFO) da Sociedade Anônima do Futebol ( SAF ).

Com uma trajetória profissional de mais de três décadas, Martins chega para substituir Anderson Santos, que ocupava o posto desde 2023 e foi um dos principais colaboradores de John Textor durante a reestruturação financeira do clube. Martins traz consigo uma vasta experiência em liderança, tendo ocupado posições de destaque em instituições financeiras renomadas, como os Bancos HSBC e Bradesco.

Sua expertise abrange a organização de operações, o fortalecimento da governança corporativa e a recuperação da performance financeira, sempre com um olhar voltado para resultados sustentáveis. Em comunicado oficial, a SAF destacou que a chegada de Martins reforça o compromisso do Botafogo com a modernização e a eficiência na gestão financeira. O novo diretor financeiro, por sua vez, expressou entusiasmo com o desafio e destacou a importância de processos ágeis e transparentes para o crescimento do clube.

Estou muito honrado pela confiança depositada em mim pelos dirigentes do Botafogo. Sei que posso contribuir para fortalecer ainda mais o clube, tanto no aspecto financeiro quanto institucional. Estou ciente da responsabilidade que assumo e encontrei uma equipe altamente motivada e comprometida com os objetivos que temos pela frente. Agora, é hora de colocar as mãos na massa e trabalhar para honrar essa confiança, afirmou Martins.

A saída de Anderson Santos, anunciada no dia 20 de abril, marca o fim de uma fase importante na gestão financeira do Botafogo. Durante seu mandato, Santos foi responsável por liderar a reestruturação financeira do clube, alinhada com os planos de John Textor para transformar o Botafogo em uma referência no futebol brasileiro. A transição para Carlos Martins ocorre em um momento crucial, com o clube buscando consolidar sua posição no cenário nacional e internacional.

A SAF reforçou que a mudança faz parte de um processo contínuo de evolução e que a experiência de Martins será fundamental para os próximos passos do Botafogo. Além de sua atuação no setor financeiro, Martins também tem experiência em gestão de riscos e compliance, áreas essenciais para a sustentabilidade de um clube de futebol nos dias atuais.

Sua chegada é vista como um sinal de que o Botafogo está investindo em profissionais qualificados para garantir um futuro sólido e competitivo. O Botafogo, que recentemente tem se destacado por suas conquistas no campo e por sua gestão inovadora, agora conta com um novo aliado na busca por excelência administrativa. A expectativa é que, sob a liderança de Martins, o clube possa alcançar novos patamares, tanto esportivos quanto financeiros.

A comunidade botafoguense aguarda com expectativa os próximos passos da gestão, confiando que a experiência e a visão estratégica do novo diretor financeiro trarão benefícios concretos para o clube





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