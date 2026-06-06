Botafogo aguarda aporte de R$ 130 milhões da GDA Luma e negocia dívida com Lyon para transferência de controle

A SAF do Botafogo deve receber US$ 25 milhões da GDA Luma na próxima semana, dinheiro que será usado para salários e despesas operacionais. O clube ainda negocia com o Lyon a quitação de dívidas vinculadas à Eagle Football, passo essencial para a transferência de controle acionário prevista para antes do fim da Copa do Mundo.

A Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo está à espera de um primeiro aporte financeiro de aproximadamente US$ 25 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 130 milhões, que deve ser realizado ainda na próxima semana pela empresa GDA Luma.

Esse montante faz parte de um acordo vinculante assinado entre as partes na última sexta‑feira, que prevê um investimento total de US$ 80 milhões - aproximadamente R$ 400 milhões - para a SAF do clube carioca. O dinheiro será destinado prioritariamente ao pagamento de salários atrasados, quitação de despesas operacionais e para ajudar a regularizar a situação financeira da equipe, que vem enfrentando sérios entraves, como restrições de transferências impostas pela FIFA e a necessidade de recorrer à recuperação judicial para incluir esses bloqueios no processo.

O único caso excluído desse escopo é o do atacante Rwan Cruz, cuja dívida antecede o pedido de recuperação judicial. Além do aporte imediato, o acordo estabelece que a GDA Luma deve desembolsar o restante dos US$ 80 milhões ao longo de um calendário ainda não divulgado.

A operação completa envolve, também, uma negociação delicada entre Botafogo e o clube francês Lyon, que tem participação em dívidas vinculadas ao caixa único da Eagle Football, empresa que atualmente detém o controle acionário da SAF. A definição do tratamento dessas dívidas constitui o principal ponto de impasse antes da efetivação da transferência de controle da Eagle para a GDA Luma.

Caso a questão seja resolvida com sucesso, a Eagle abrirá mão das ações que possui na SAF, permitindo que a nova controladora assuma o comando acionário. Os dirigentes do Botafogo esperam que, após o acordo com a Lyon, seja possível avançar rumo a um acordo global que inclua todos os parceiros envolvidos na operação. Esse consenso deverá permitir o encerramento das disputas judiciais que ainda tramitam e garantir a estabilidade administrativa e financeira do clube.

Há indicações de que as conversas prosseguem em tom positivo, embora ainda haja discussões acerca dos valores que o Lyon receberá na partilha patrimonial entre as entidades do grupo. A expectativa das lideranças é concluir toda a transição de controle até o final da Copa do Mundo, evitando assim maiores interrupções nas atividades do clube.

Caso haja resistência da Eagle às condições financeiras acordadas, há a possibilidade de uma disputa mais contundente, mas a crença predominante é que a solução será alcançada por consenso, possibilitando ao Botafogo retomar seu caminho competitivo sem os entraves que vêm comprometendo sua gestão nos últimos meses





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