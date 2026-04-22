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Bonoloto: Um Vencedor de Mais de 5 Milhões de Euros em Málaga e Novos Prémios Distribuídos

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Bonoloto: Um Vencedor de Mais de 5 Milhões de Euros em Málaga e Novos Prémios Distribuídos
BonolotoSELAELoterias E Apostas Do Estado
📆4/22/2026 7:57 PM
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O sorteio da Bonoloto de ontem coroou um sortudo em Málaga com mais de 5 milhões de euros. Conheça os números premiados e as regras para resgatar o seu prémio.

A Bonoloto , um dos jogos de sorteio mais populares geridos pela Sociedade Estatal Loterías y Apuestas del Estado ( SELAE ), assume um papel de destaque no conjunto de prémios distribuídos hoje pelas Loterias e Apostas do Estado.

Uma parte significativa da receita gerada por este jogo é destinada a apoiar diversas iniciativas e programas sociais em todo o país. O sorteio da Bonoloto de ontem, terça-feira, coroou um único vencedor de primeira categoria com um prémio superior a 5 milhões de euros. O bilhete premiado foi validado na cidade de Málaga, marcando um momento de grande alegria para o sortudo ganhador.

Além do prémio principal, o sorteio de terça-feira também registou três vencedores de segunda categoria, cada um deles embolsando mais de 68.000 euros. Os bilhetes vencedores de segunda categoria foram vendidos nas províncias de Cantábria, Madrid e Murcia, espalhando a fortuna por diferentes regiões de Espanha. A Bonoloto continua a ser um jogo muito procurado pelos espanhóis, atraindo milhões de participantes a cada sorteio, na esperança de conquistar um prémio que possa mudar as suas vidas.

A simplicidade do jogo, combinada com a possibilidade de ganhar prémios atrativos, contribui para a sua popularidade duradoura. Os números sorteados no concurso da Bonoloto desta quarta-feira, 22 de abril, foram divulgados após a conclusão de todos os jogos do dia. A SELAE disponibiliza todos os resultados detalhados no seu website oficial, permitindo que os participantes verifiquem se os seus números foram premiados.

A transparência e a acessibilidade à informação são pilares fundamentais da gestão da SELAE, garantindo que todos os participantes tenham a oportunidade de confirmar os resultados de forma rápida e fácil. Além do website da SELAE, o jornal El País também acompanha de perto todos os sorteios importantes do dia, fornecendo aos seus leitores uma cobertura completa e atualizada.

Acompanhar os resultados dos sorteios é uma prática comum entre os participantes, que verificam ansiosamente os números sorteados na esperança de ter ganho um prémio. A emoção e a expectativa que envolvem os sorteios da Bonoloto são contagiantes, criando um ambiente de entusiasmo e esperança entre os participantes. A Bonoloto não é apenas um jogo de azar, mas também uma forma de entretenimento que proporciona momentos de diversão e emoção para milhões de pessoas.

A possibilidade de ganhar um prémio significativo é um incentivo adicional para participar nos sorteios, tornando a Bonoloto um jogo popular em toda a Espanha. É importante recordar as normas estabelecidas pelas Loterias e Apostas do Estado para o resgate de bilhetes premiados. Para prémios inferiores a 2.000 euros, o pagamento pode ser efetuado em qualquer administração de Loterias e Apostas do Estado, simplificando o processo para os vencedores de prémios mais modestos.

No entanto, para quantias iguais ou superiores a 2.000 euros, o resgate do prémio deve ser realizado numa das entidades bancárias colaboradoras, mediante a apresentação do bilhete premiado e da documentação necessária. A SELAE disponibiliza informações detalhadas sobre os procedimentos de resgate de prémios no seu website, garantindo que os vencedores tenham acesso a todas as informações necessárias para receber o seu prémio de forma segura e eficiente.

A segurança e a integridade dos sorteios são prioridades máximas para a SELAE, que implementa rigorosos controlos e medidas de segurança para garantir a transparência e a imparcialidade dos concursos. A Bonoloto continua a ser um jogo de confiança para os espanhóis, que valorizam a sua credibilidade e a sua contribuição para o financiamento de programas sociais.

A participação na Bonoloto é uma forma de contribuir para o bem comum, ao mesmo tempo que se tem a oportunidade de ganhar um prémio que pode melhorar a qualidade de vida

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