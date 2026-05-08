Bonnie Tyler Suffers Cardiac Arrest, Placed in Coma

Bonnie Tyler, a renowned Welsh singer known for her powerful ballads and dramatic performances, has been hospitalized after suffering a cardiac arrest. The 74-year-old artist, whose real name is Gaynor Hopkins, is currently in a medically induced coma following emergency surgery for a ruptured intestine. The news was reported by the Portuguese newspaper 'Jornal de Notícias'.

Bonnie Tyler sofreu uma parada cardiorrespiratória nesta sexta-feira (8) e precisou ser reanimada. As informações são do 'Jornal de Notícias'. Ainda de acordo com o periódico português, o estado de saúde da cantora é considerado muito grave.

Aos 74 anos, Tyler é mais conhecida por hits dos anos 1980, como 'Total Eclipse of the heart' e 'Holding out for a hero'. A cantora britânica foi colocada em coma induzido após passar por uma cirurgia intestinal de emergência na quarta-feira (7). Vídeos em alta no g1 Médicos induziram o coma na cantora para ajudar na sua recuperação, segundo um porta-voz da artista.

'Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste período difícil, por favor. ' Tyler foi internada às pressas em um hospital em Portugal, país onde mora, para passar por uma cirurgia intestinal de emergência. Quem é Bonnie Tyler Capa do single 'It's a Heartache', lançado por Bonnie Tyler em 1977 — Foto: Reprodução Bonnie Tyler é o nome artístico de Gaynor Hopkins.

Nascida no no País de Gales, ela se tornou uma das cantoras de maior sucesso comercial da década de 1980. Reconhecida pelo timbre rouco e por performances dramáticas, ela ficou conhecida por transitar entre o country rock e o rock operático, estilo que se tornou sua marca registrada em colaborações com o produtor Jim Steinman. O diferencial de sua voz foi resultado de uma intervenção médica em 1977.

Após passar por uma cirurgia para a retirada de nódulos nas cordas vocais, Tyler não seguiu as recomendações de repouso absoluto, o que resultou em uma rouquidão permanente. O novo timbre, frequentemente comparado ao de Rod Stewart, tornou-se seu principal recurso artístico e impulsionou o sucesso internacional de 'It’s a Heartache' ainda no fim dos anos 1970.

A virada definitiva na trajetória da cantora ocorreu em 1982, quando assinou com a CBS (Sony) e buscou uma mudança de direção musical ao trabalhar com o compositor e produtor Jim Steinman, conhecido pelas produções teatrais e grandiosas para Meat Loaf. A cantora galesa Bonnie Tyler nos anos 80 e em foto recente — Foto: Divulgação/Site Oficial O resultado da parceria foi o álbum 'Faster Than the Speed of Night' (1983), que rendeu à artista números históricos nas paradas britânica e americana.

O principal destaque é 'Total Eclipse of the Heart', canção que se tornou o maior sucesso da carreira de Tyler. Com quase sete minutos em sua versão original, a música é uma 'power ballad' operática. Apesar de fugir dos padrões radiofônicos da época, o hit alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot. O impacto da faixa foi amplificado por um videoclipe de estética surrealista, hoje considerado um clássico da era MTV.

Filmado em um antigo asilo, o vídeo conta com crianças com olhos brilhantes em um coral, dançarinos de tanga dando mortais e lutadores de esgrima. Graças ao desempenho do álbum e do single, Tyler tornou-se a primeira artista feminina britânica a estrear um disco diretamente no topo da parada do Reino Unido. Ela também permanece como a única artista galesa a ter um single no número um da UK Singles Chart.

Além do sucesso de 1983, a carreira de Tyler é marcada pela faixa 'Holding Out for a Hero' (1984), que fez parte da trilha de 'Footloose', mas que é mais conhecida de gerações mais jovens pela presença marcante em 'Shrek 2'. Em 2023, a trajetória da artista foi oficialmente reconhecida pela coroa britânica, quando recebeu o título de membro da Ordem do Império Britânico (MBE). A cantora galesa Bonnie Tyler em 1984 — Foto: Divulgação/Facebook da artist





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