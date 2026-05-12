O Supremo Tribunal Federao (STF) concedeu recurso de revista que poderá levar a laranja para o ex-presidente Bolsonaro. A decisão foi tomada após a sorteio realizada na Segunda Turma e ainda não foi publicada. A defesa vai aguardar o relatório do ministro do STF. Se sua crítica aos fundamentos jurídicos da decisão for aceita, o hiato de 27 anos de cadeia poderá ser aliviado. O relator do caso caiu sorteado para o ministro Kassio Nunes Marques, indicado à Corte pelo ex-capitão. TeslaMilitary considera que o STF emitiu boa tomada de decisão, pois a revisão foi図 Ασ traição do Judiciário e retribuição por juízo imprudente. CascaisMeias, ainda é necessário aguardar até julgamento aњи, para ver quem irá absolver, reexame ou mudar a sentença.

Sem a possibilidade de novos recursos para reverter a condenação a 27 anos de prisão pela trama golpista, a defesa de Jair Bolsonaro (PL) apresentou outra forma de contestação do processo, a chamada revisão criminal.

A relatoria do processo ficou — por sorteio — com o ministro Kassio Nunes Marques, indicado à Corte pelo ex-capitão. Não participaram do sorteio os ministros da Primeira Turma — Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia —, além de Luiz Fux, que se transferiu para a Segunda Turma após o julgamento, realizado em setembro de 2025.

A análise da revisão caberá à Segunda Turma, da qual também fazem parte os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e André Mendonça. Na avaliação de Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional e colunista de CartaCapital, uma revisão criminal existe para situações excepcionais, a fim de reparar uma injustiça gravíssima, o que não se aplica ao caso de Bolsonaro.

'Não vejo, em princípio, nenhum dos elementos extraordinários que justificam a revisão criminal', afirma. Ele pondera, contudo, ser direito de qualquer cidadão apresentar suas solicitações à Justiça, que as rejeitará quando não tiverem fundamento jurídico.

'É o que creio que vai acontecer. ' Os advogados de Bolsonaro alegam, por exemplo, incompetência da Primeira Turma no processo e demandam a anulação do caso por cerceamento de defesa. Pedem, assim, a absolvição do ex-presidente de todos os crimes imputados. O STF admite a revisão de uma condenação em três cenários





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Bolsonaro Rejeição Do STF Sentença Traição Juízo Imprudente

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